疫情外送工作量暴增無處歇腳　民眾黨南投黨部成外送員休息站

▲民眾黨南投縣黨部成立外送員休息站（下同）。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情讓飲食外送平台使用頻率暴增，不過外送員卻因無法到超商、加油站等公共場所上廁所或休息，加倍辛苦；台灣民眾黨南投縣黨部有鑑於此，日前將辦公室部分區域規劃成明亮、寬敞的外送員休憩空間，且固定提供茶水點心，讓外送員感覺「揪大心（好貼心）」。

民眾黨南投縣黨部座落在南投縣政府消防局附近，有外送員在21日冬至當天前去小歇，黨部還煮了熱呼呼的湯圓請他們吃，眾人心裡胃裡都暖洋洋。

主委簡千翔表示，今年受到疫情影響，外送員的工作量增加許多，卻因超商、加油站等場所暫停廁所及座位區的開放，找不到休息的地方，甚至必須長時間憋尿、威脅健康，在和黨部同仁商議後，決定開放一半的辦公區域做為外送員們的休息站。

簡千翔說，台北市長暨民眾黨主席柯文哲9月到南投時，2人曾對此交流過這個想法，柯文哲也相當認同，並建議休息站可多考量外送員的需求，提供雨衣、插座、交換用的行動電源等，甚至可以舉辦有關外送員勞權的議題講座，未來南投縣黨部會繼續朝這些目標做努力。



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