自己填錯地址收到冷披薩　新店爸洩憤亂點6000元惡作劇慘了

▲新店陳姓父親不滿外送披薩過太久冷了，不但拒收還亂下單惡作劇遭起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區陳姓男子因為不滿訂了披薩，隔很久收到時已經冷掉，店家解釋是因為陳男自己寫錯地址，陳男仍不接受，涉嫌在短時間內，連下3單訂購總價6000多元的披薩，店家白忙一陣子才發現遭人惡作劇提告，陳男卻推稱可能是手機被兒子拿去亂玩，台北地檢署23日依偽造文書、毀損等罪起訴陳男。

陳男是在年初時，用達美樂APP下單訂購披薩，但是外送員把披薩送到時，發現陳男留的地址不對，聯繫陳男又沒能及時得到回應，最後披薩送到時，陳男生氣拒收，外送員只能把冷掉的披薩帶回店內。

之後披薩店另外接到3張大訂單，要求外送總共價值6000多元的披薩，結果送到指定地點時，才發現遭人惡作劇，店家向總公司反應後決定提告，檢警發現這3筆訂單發送的IP位置找到陳男。剛好陳男搬家，辦案人員屢傳不到，差點要被拘提通緝。

最後陳男出面辯稱，可能是還在念國小的兒子，把他手機拿去玩，但因這3張訂單時間和陳男先前棄單的時間接近且密集，檢察官不採信陳男辯詞，認為陳男冒用他人名義下訂，涉嫌偽造文書，害店家白做了6000元的披薩，只能丟棄，無法回收再賣，也構成間接毀損罪嫌，依法提起公訴。

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