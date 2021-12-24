「故事，南檢」　南檢舉辦署誌發表會

▲台南地檢署自行編纂之署誌「故事，南檢」於24日付梓出版，並在司法博物館第三法庭舉辦署誌發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署自行編纂之署誌「故事，南檢」，於24日付梓出版，並於當日向司法博物館商借第三法庭舉辦署誌發表會，台南地檢署檢察長葉淑文表示，今日發表會所在的場地「司法博物館」，台南地檢署曾在這裡某些區域辦公過，這也是選擇在此發表署誌的原因。

署誌發表會邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台高檢檢察長邢泰釗、曾擔任過南檢檢察長之台南高分檢檢察長費玲玲、檢察司司長林錦村、廉政署署長鄭銘謙、最高檢察署檢察官周章欽，以及行政執行署署長林慶宗、高雄地檢署檢察長莊榮松、橋頭地檢署檢察長洪信旭、嘉義地檢署檢察長張曉雯、行政執行署台南分署分署長吳祚延、更保台南分會、犯保台南分會會主委宋俊明、龔甫青、陳素雲，與榮觀協進會理事長吳月琴等人士與會。

南檢檢察長葉淑文指出，台南是歷史悠久的城市，台南地檢署也有其特殊人文風情，從署誌的編纂方式上即可看出脈絡。將署誌以故事書的方式呈現，從「前世與今生」到「曾經與創新」， 從最柔軟的修復式司法（犯保、更保、榮觀）到最沈痛的0206台南大地震，從「聽前輩說故事」到「大家踹共」， 從老照片到新記憶，從憶舊南檢到偵查硬實力，將浪漫情懷融入嚴肅的工作中，這就是特殊的台南風情。此書為台南地檢署第一本署誌，從張文政檢察長開始規劃，迄今已有多年，鄭銘謙署長、林錦村司長等多任檢察長及南檢同仁辛苦許久得以完成，能參與其中，實為無上之光榮，署誌記錄著每一位努力的南檢人，對這個城市的熱愛以及對的這份工作的堅持，我們會繼續堅持下去。

法務部長蔡清祥時表示，這次發表會所選擇的場地，是別具歷史意義的司法博物館，光復初期，台南地檢署也是借住在這棟建築物內，直到1953年才在緊鄰的隔壁，也就是現在的行政執行署台南分署，興建自己的辦公處所，而早期所有南檢人員應該都是在這二棟緊鄰的建築物裡穿梭來去，在這裡舉辦署誌發表會，也流露濃濃的歷史文化氣息。一直以來，台南地檢署在台灣檢察體制上都扮演著不可或缺的重要地位，從本次署誌中可以看到台南地檢署許多創新作為，例如校園修復式司法、環境犯罪防制結盟、職棒監賽團、政風聯繫中心、路平專案、毒品減害治療等。除了在當時是極為重要的創意之外，更深刻影響日後制度運作的發展，這些創新作為也讓民眾深刻感受檢察機關的轉變，彰顯檢察機關剛性與柔性兼具，貫徹檢察機關維護社會公平正義的核心價值。

蔡清祥說，台南地檢署這些年來上下一心，不論是查辦危害合法綠能廠商而影響政府能源政策推動的不法犯行、危害國土保育的環保案件、攸關人民生活的民生案件等，都有十分傑出卓越的表現，這些都足以在這本署誌中記下一筆。再次恭喜台南地檢署署誌正式付梓出版，也感念歷任檢察長、台南地檢署全體人員為製作這本署誌所付出的心力，你們成就這一部深具檢察文化傳承意涵的典籍，更期許台南地檢署全體人員帶著此份精神持續精進，群策群力，營造更接地氣及讓民眾信任及倚靠的檢察機關，展現公益關懷與實現司法正義，以不負民眾所託。

這次發表會並由曾擔任南檢檢察長之現任最高檢察署檢察官周章欽、台南高分檢檢察長費玲玲、廉政署署長鄭銘謙分享在南檢擔任首長時的回憶，備受南檢人員愛戴的前檢察長們也期許勉勵南檢能不斷開創新局，為司法正義努力。

這次發表會另由在舊署與新廈均曾辦公過的檢察官陳鋕銘擔任引言人，陳檢察官自1995年起即在台南地檢署任職，他以「從舊署到新廈」為破題，從南檢與檢察體系的歷史脈絡痕跡訴說南檢的過去現在與未來，他猶如橋下說書人般，述說著南檢甚至是整個檢察體系的演進，讓與會的後輩們無不感覺上了一堂珍貴的歷史課。

此外，發表會還特別安排以在南檢任職41年的書記官長李淑美代表書記官與行政科室人員發表感言，李官長即將於2022年1月15日退休，她將大半輩子貢獻給南檢，由她細數公職生涯期間在南檢的種種，聽來格外溫馨。





台南地檢署人員利用公暇之時間，努力蒐集史料、遍訪耆老，並且邀請曾經在此或現仍在此的夥伴們寫下自己的心情，不管是屬於南檢的前世今生、曾經在這裡的新創、一些難以遺忘的案件、前輩們娓娓道來他們在這裡的種種、以及屬於所有南檢人的榮耀，都由同仁們試著將這些曾經發生過的，以說故事的口吻傳述下去，這是一本未完待續的故事集，屬於南檢未來的故事，就由往後的人們繼續記錄。