戰爭故事紀實比賽　6位82歲以上長輩的戰爭相關故事集

▲粉絲專頁台北市感恩協進會-「發現、感恩、致敬」，主辦影片紀實比賽，內容為82歲以上的長輩談論自己經歷過的戰爭故事。圖為網路投票相關資訊。（圖／Facebook／台北市感恩協進會-「發現、感恩、致敬」提供）

實習記者黃靜芸／台北報導

戰爭相關故事你瞭解嗎？FB粉絲專頁-台北市感恩協進會-「發現、感恩、致敬」舉辦一個影片紀實比賽，邀請6組82歲以上的長輩們，敘述他們在當年經歷過戰爭時的故事。而主辦單位也於文章中表明，近期兩岸戰事緊張情況升高，舉辦這場比賽，就是為了警醒「不要有戰爭」。

這項比賽以「網路票選」為主，讓民眾進行按讚及留言投票，若完成指定步驟，還可享有抽獎的權利，有機會獲得1000至2000元獎金！以下為活動相關資訊。

請為這些82歲以上，經歷過戰爭的長輩們堅毅的生命故事喝采.......

第七屆「發現、感恩、致敬—我身邊的戰爭/保台建台故事」 影片紀實比賽-----「網路投票」：「戰爭是殘酷的」.......，在此兩岸情勢日益緊張的狀態下，您能想像親身經歷戰爭會是什麼情況嗎？就請至粉資專頁台北市感恩協進會-「發現、感恩、致敬」讓今年的6部參賽作品告訴你吧！

敬請對粉絲專頁台北市感恩協進會-「發現、感恩、致敬」按讚，看完6部影片，並選出您最想投的一部參賽作品，於貼文「留言區」表達您的觀後感言。投票成功後，還能參加網路票選「抽獎」，有機會得到獎金，請詳細觀看「網路投票」辦法，觀賞影片後投票，投票截止時間至 2021年12月5日（日） 21：00。