涉借PTT帳號黑台南市議員　謝財旺：李柏璋帶風向是組織性犯罪

▲台南市議員謝財旺希望檢察官能儘速偵辦，查明事實真相，還他一個公道。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝財旺遭2020年遭網友在PTT爆卦黑他，警查出是李柏璋涉嫌借他人帳號所為，台南地檢署指出，李柏璋多次傳喚未到案，目前已再發傳票傳喚他到案，台南市議員謝財旺則表示，對於本案係李柏璋所為他甚感驚駭，他籲請檢察官能儘速偵辦，查明真相，還給他一個公道。

據了解，2020年10月12日中午12時50分，有網友AIRJORDAN在網路論壇PTT發文，指控台南學甲慈濟宮黃姓總顧問無照騎車又未戴安全帽，被學甲分局警察攔下後拒簽罰單，警方依法開出兩張罰單告發，罰金共6500元，但黃男拒絕簽名，最後被帶回警局。

網友在文中爆料提到，無黨籍台南市議員謝財旺獲報後到學甲分局大小聲、拍桌嗆警，直指警察這樣的行為已嚇到老人家，要求學甲分局派員親自跟黃福道歉。學甲分局不想得罪議員，隔天由高層帶著兩包茶葉到黃家鞠躬道歉；網友言之鑿鑿，在文中嗆聲：「如果當事人覺得我陳述不實，歡迎公開澄清打臉我，並對我提出告訴」。

無黨籍台南市議員謝財旺表示，他聞訊陪同到警局關切，並充當和事佬，在黃姓總顧問不知情狀況下代繳6500元罰單，不料卻遭PTT網友指控他到警局拍桌，要求警方向違規當事人道歉。對此，學甲分局警方事後公布兩段學甲分局監視器畫面，謝財旺議員扮和事佬，私下在走廊與開單警員溝通代繳罰單，並無拍桌嗆警情事。謝財旺自掏腰包「吞罰單」還揹黑鍋，憤而向警方怒告網友妨害名譽來自清。

學甲警分局指出，網路爆卦指控發生時間是2020年10月12日，警方受理報案時間是2020年10月13日，警方查出AIRJORDAN帳號是陳姓網友的，經傳訊陳姓網友說明，陳姓網友表示是將帳號借給李柏璋（29歲，戶籍在台南市南區），警方依法派員帶傳訊通知書前往李柏璋戶籍地通知到案說明均未到案，因此於2020年10月19日全案依妨害名譽罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，該案件南檢收案後，檢察官傳喚李柏璋均未到案，檢察官原本要發拘票拘提李柏璋，惟當時得知李柏璋另因案遭新北地檢署發布通緝，且已被緝獲歸案，目前檢察官已再發出傳票通知李柏璋到案偵辦中。另，新北地檢署究竟係因何案通緝李柏璋，這涉及刑事紀錄資料，南檢依法不便透露。

台南市議員謝財旺4日下午接受訪問時指出，對於本案顛倒是非的惡質作對他名譽造成很大傷害，李柏璋所爆內容根本與事實不符，他與李柏璋並無仇怨，他研判李柏璋係為政治鬥爭而為，因李柏璋的攻擊對象是黃偉哲市長，而他被歸屬於支持黃偉哲人馬，只要在學甲地區對黃偉哲較為友好都可能是對方攻擊的目標，一定是學甲地方的有心人士，拿他的「資料」提供給李柏璋，在網路PTT爆料攻擊他，只是沒想他這些資料是錯誤不實的，所以李柏璋怕東窗事發難以收拾，才會在警方追查下，離開台南市某議員的服務團隊。

謝財旺說，此事他除甚感冤枉外，還十分心痛，他與議員同事並無怨隙，平日感情還不錯，為何其助理會這樣顛倒是非地攻擊他？他希望台南地檢署檢察官，能儘速偵辦，查明事實真相，還他一個公道。謝財旺強調，他認為李柏璋案係組織性犯罪，檢察官應揪出其幕後組織，讓他們不能再為非作歹。