關山警察分局歡樂耶誕　 「馬力歐兄弟」帶小天使報佳音

▲幼兒園的孩童們到警局報佳音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在耶誕節前夕，一群來自關山鎮私立鴻德幼兒園的小天使們，穿著動漫英雄、公主王子及動物等可愛服裝，在老師及馬力歐兄弟的率領下，共約50人，於24日上午，歡喜降臨台東縣關山警察分局；受到副分局長潘慶鴻與警察同仁熱烈歡迎，小天使們載歌載舞向辛苦維護治安、守護人民安全的警察叔叔、姊姊們報佳音，祝福大家平安健康！也期望透過報佳音傳遞「守護婦幼、愛不缺席」觀念，呼籲大家重視婦幼安全。

▲幼兒園的孩童們到警局報佳音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣關山鎮私立鴻德幼兒園的幼童們，打扮成美國隊長、蝙蝠俠、聖誕樹及公主王子等造型，在聖誕老人及馬力歐兄弟的帶領下，「降臨」到關山警察分局報佳音，伴隨著音樂載歌載舞，瞬間讓分局變成「歡樂耶誕城」，讓所有員警都感受到濃濃的耶誕節氣息；隨後由副分局長潘慶鴻代表贈送水果，並由所有在場的警察同仁回送「耶誕小禮物」；小朋友們也開心的圍著警察拍照，留下溫馨及可愛的畫面！石老師表示，在這聖誕節充滿溫馨、感恩的日子裡，讓孩子們透過報佳音活動學習感恩，並認識警察是我們人民的保母，當遇到危險時可以報警請他們來保護我們；在聖誕節前夕用歌聲及舞蹈傳遞聖誕的喜悅及平安，並向辛苦維護治安、守護人民安全的警察叔叔、阿姨們大聲說「聖誕快樂，您們辛苦了」！

▲幼兒園的孩童們到警局報佳音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，謝謝來自關山鎮私立鴻德幼兒園的師生及所有可愛小天使們，在聖誕節前夕帶給我們溫暖與祝福，也祝福您們身體健康學業進步！另呼籲民眾，婦幼安全需要您我共同來關注，日常生活中多留心周遭人、事、物，發現可疑或遇見婦女、幼童受虐，請發揮您的同理心，撥打110或113專線報案，建立「守護婦幼、愛不缺席」觀念，讓婦幼安全更有保障！