西安封城波及　比亞迪坦承：對生產有影響「正積極協調」

▲西安確診病例暴增。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

西安疫情嚴峻，官方已宣布全市「封閉式管理」，避免疫情進一步擴散。大範圍封閉也對產業造成影響，大陸車企龍頭比亞迪24日表示，本次疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對。

根據《澎湃新聞》報導，西山生產基地是比亞迪最重要的生產基地之一，肩負著PLUS DM-i混動、宋PLUS DM-i混動等熱門車型的生產。據官方數據，比亞迪西安生產基地一期和二期的規劃年產能均為30萬輛，即比亞迪在西安擁有60萬輛的年產能。

比亞迪集團董事長王長福11月曾透露，比亞迪DM-i平台車型供不應求，當時的在手訂單高達20萬輛，DM-i平台車型的交付期已經長達4個月。也因此，外界普遍認為，本輪西安疫情可能導致比亞迪熱門車型的交付再度延期。

雖然比亞迪坦承疫情對西安園區的生產有影響，但對於網路上「比亞迪西安園區封閉，非特殊情況人員不得進出。現原有材料可以維持較長時間的生產營運。」的傳言，比亞迪則未有回應。

業內人士則分析，比亞迪在中國大陸佈局有八大生產基地，西安基地因本次疫情會在一定程度上對本月（12月）的產量造成影響，但從全年角度來看，影響不會太大。