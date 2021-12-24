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陸懷孕教師疑「被精神病」送醫！曾發文批評政府　官方：她有抑鬱症　

▲▼李田田。（圖／翻攝自微博）

▲李田田。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海教室宋庚日前質疑南京大屠殺死亡人數的真實性，掀起軒然大波。湖南湘西一名已懷孕4個月的女教師李田田，疑似因聲援宋庚而被當地教育部門和公安部門登門威脅，還被以「精神有問題」為由，要求住院打針治療。根據陸媒最新消息，當地政府人員18日上門瞭解情況，李田田家屬稱其有抑鬱症，目前在精神病院接受治療。

李田田最後發文是在19日晚間，她稱自己被公安局強行永順精神病院，不得不用藏在褲子裡的手機發簡訊，內容強調「想辦法救我！」。

▲▼李田田。（圖／翻攝自微博）

▲李田田微博帳號已被註銷。（圖／翻攝自微博）

社群平台微信上署名「樓哥」的文章指出，他在18日收到湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣教師李田田的求助訊息，指當地教育局和公安局人員以「懷疑她在微博發布不當言論」為由，強行登門造訪；隔天教育局人員又帶著醫生前來，以她「精神有問題」為由，要求她住院打針治療，否則就要開除抓捕她。

據悉，李田田17日在微博發文為宋庚聲援，稱其關於南京大屠殺的講課「沒有絲毫問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道、以及沈默的知識分子」、「不想做沈默的大多數」。不過她否認這則貼文是自己發出。

▲▼李田田。（圖／翻攝自微博）

▲網傳李田田發文。（圖／翻攝自微博）

另外，李田田曾於2019年10月在微信公眾號發表一篇題為「一群正被毀掉的鄉村孩子」的文章。文中指出農村小學嚴重的形式主義問題，教師疲於應付扶貧目標的各種頻繁檢查，只能犧牲學生好好上課學習的權益。

該文引發強烈社會反響，社會輿論對當地政府充滿了批評之辭，李田田也因此獲得知名度。當時包括中央電視台在內的多家中央級媒體都對李田田進行支援。

不過該文發表不久後，便被當地教育局要求刪除了，當地管理部門的負面形象已經傳開，這顯然也讓李田田開罪於當地的政府和教育管理部門。

▲▼李田田。（圖／翻攝自微博）

▲李田田被指有抑鬱症。（圖／翻攝自微博）

針對李田田消失的情況，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博發文喊話，稱「現在，李田田所在的永順縣沒有發聲，老胡建議他們早點出來說明情況」。

據陸媒今（24）早最新消息，永順縣相關部門工作人員18日到李家向其本人及親屬瞭解情況。據其親屬反映，李田田2013年在讀大學期間，經診斷患抑鬱症，今年4月病情加重，曾到位於永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查。

根據診斷結果，李田田一直請假休養治療，19日上午在其母親和姑父等人勸說陪同下到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經其母親、姑父和醫生反覆勸說，李田田同意入院治療，但情緒一度出現反復，經過醫生治療和親屬安撫疏導，病情趨於穩定。

22日中午，根據李田田本人意願轉入永順縣人民醫院進一步治療，考慮到她患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願繼續住院治療，對其發表不當言論的行為，待出院後再依法依規進行教育勸導。針對網民質疑的相關問題，湘西自治州已成立工作組進行調查。

▼網傳李田田通訊對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼李田田。（圖／翻攝自微博）

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