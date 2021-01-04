標註南京大屠殺紀念館「適合放鬆身心」　美團急道歉滅火

記者蔡儀潔／綜合報導

美團作為大陸網際網路四巨頭之一，日前被發現旗下的美團門票App，將南京大屠殺紀念館標註為「放鬆身心、休閒娛樂的好去處」，惹來陸網群起撻伐。

▲ 標註南京大屠殺紀念館「休閒娛樂」。（圖／翻攝自微博）

有網友2日在美團門票App發現，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館相關條目的「特色」一欄，竟被標註為「放鬆身心、休閑娛樂的好去處」。

▲其他紀念館也存在標註問題。（圖／翻攝自微博）

此外在該款軟體中，萬人坑遺址陳列館被標為「室內玩樂」；新四軍暨華中抗日根據地研究會顯示為「燒烤」、「無肉不歡」；楊根思烈士陵園劃歸「嗨翻遊樂場」。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館對此表示，「我館是國家公祭儀式所在地，承擔著銘記歷史、珍愛和平的責任。放鬆身心、休閒娛樂可它處去！」

面對輿論的撻伐，美團門票2日下午發布微博致歉，稱心懷對歷史的敬畏，是做好產品的前提；再次深深致歉，感謝大家的監督和批評指正，將牢記教訓，努力提供更好的服務。

此次風波中不少網友怒批，「腦子壞掉了，瘋了吧」、「去過一次，心情很沉重，真不知道美團是怎麼想出來說可以放鬆身心的」、「這個太過分了」、「為什麼是美團門票道歉而不是美團出來道歉？感覺就是拿個小號應付應付」。