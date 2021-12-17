女老師指南京大屠殺「死30萬人說說而已」　被學生偷拍爆料丟工作

記者蔡紹堅／綜合報導

上海震旦職業學院教師宋庚一日前在課堂上質疑南京大屠殺死亡人數的真實性，被學生偷拍下來上傳至網路，引起大批網友不滿，連中共黨媒都發文批評。事件發酵之後，校方於16日晚間宣布已將宋庚一開除，理由是發表錯誤言論，造成嚴重不良社會影響。

從學生拍攝的影片可以看到，宋庚一在課堂上表示，「我們無論在國內宣傳南京大屠殺死了多少人，但是你沒有史料去支撐這段歷史，那也只是民間說說而已。」

宋庚一指出，「為什麼這個事情沒能挺直腰板說話，就是這麼多年來，從1945年到現在缺少實務性工作，死的是誰？有名有姓的是誰？如果你沒有身份證號，你這個30萬只是中國一個歷史小說，寫作的一個概數。」

▼宋庚一在課堂上質疑南京大屠殺死亡數，被學生偷拍爆料。（圖／翻攝微博）



宋庚一還說，「南京大屠殺事件不應該永遠去恨，而是應該反思一下戰爭為什麼發生，這才是最重要的。」

影片在網路曝光後很快引起大量關注，大部分網友都非常不滿，瘋狂留言大罵宋庚一，「這種人有資格教學生嗎？還不把她開除？」「開除不夠吧！這種人應該抓去判刑！」「日本人的暴行難以原諒！說這種話就是在侮辱先烈！」

除了網友以外，中共黨媒《人民日報》也在微博上痛批，「南京大屠殺遇難同胞30萬以上，鐵證如山。妄加揣測，質疑歷史真相，枉為人師！忘卻苦難，否認他國惡行，枉為國人！」

事件鬧大之後，校方也展開調查，並於16日晚間宣布已將宋庚一開除，指她在課程中發表錯誤言論，造成重大教學事故和嚴重不良社會影響。