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南京大屠殺國家公祭日3000餘人參與　倖存者僅剩61人

記者魏有德／綜合報導

為緬懷在對日抗戰中犧牲的30萬軍民，大陸今（13）日在南京大屠殺紀念館舉行第8個南京大屠殺國家公祭日。儀式開始時，由解放軍持槍禮兵入場分佇紀念台兩側，台下包括軍、警、醫護等各界人士共3000餘人參與，隨後，南京全市響起防空警報，機動車輛、船舶火車等就地鳴笛，行人及公共場所人員就地默哀1分鐘。

▲南京大屠殺國家公祭日。（圖／翻攝CCTV+）

▲南京大屠殺國家公祭日。（圖／翻攝CCTV+，下同）

在國家公祭日當天共舉行6項悼念紀念活動，包括舉行降半旗儀式；南京市各區同步悼念活動；全國抗戰主題紀念（博物）館同步悼念活動；海外華僑華人社團同步悼念活動；世界和平法會及「燭光祭」活動。

2021年為南京大屠殺慘案發生84週年。根據歷史考證，日軍在1937年12月13日攻進南京市後，對該城居民持續約6週的大規模屠殺、姦淫及縱火搶掠等暴行，過程中，近30萬戰俘及居民遭到殺害，南京城近3分之一被焚毀。

▲南京大屠殺國家公祭日。（圖／翻攝CCTV+）

大陸十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定，以立法形式將12月13日設為南京大屠殺死難者國家公祭日。直至目前為止，已經是第八個國家公祭日，大陸國家主席習近平也曾於2017年前往南京，會見死難者家屬及抗日有人親屬代表。

據了解，南京大屠殺倖存的百人名單中，已有39人先後去世，現存者還有61人，他們透過口述歷史的方式，還原慘案發生當時經過及現場慘烈情況，供為後人紀錄研究。

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