竹竹併惹議！林智堅1圖秀「鮮肉變大叔」　同仁：一天當兩天用老化快

▲林智堅23日秀出7年市長生涯歷年對比圖。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

政治中心／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘提案修改《地方制度法》，拚新竹縣市合併升格直轄市，總統蔡英文及府院黨已發聲背書，但仍被批評是為讓第二任期將屆的新竹市長林智堅延續政治生命。當流言蜚語排山倒海而來之際，林智堅回顧自己市長生涯，自嘲不只有新竹的建設成長，他自己的皺紋、白髮也成長不少，還秀出對比圖，感嘆「鮮肉變大叔」。

林智堅23日晚間表示，昨天換上新的大頭貼後，網友的留言果然是殘酷的，好多人說他肉了不少，本來還不以為意，結果同仁做出這張對比圖才發現，「恩…歲月催人老啊！」頭髮白了些，皺紋也變多了。但同仁安慰道，一天當兩天、三天在用，老化速度當然也是兩倍、三倍啊。

林智堅也秀出7年來的對比圖，自嘲「鮮肉變大叔」，成長不只有新竹市的建設，「我的皺紋、白髮也都成長了不少」。

對此，有網友留言安慰，「染黑就好，一樣帥氣啦」、「即使是這樣，市長也還是帥哥一個啦！」、「一樣帥氣的市長，只是多長了幾根白色智慧毛！」；但也有人開玩笑表示，「市長以後可以開美肌喔」、「市長撐住啊～快跟金正恩撞臉了！」。

針對新竹縣市合併議題，柯建銘盼《地方制度法》修正草案排入明日院會報告事項。他受訪時表示，總統已經出面表態這件事情很重要，有它的急迫性，「大家不要再誤解了」，民進黨內對此事有高度共識，這是國家產業戰略新引擎的議題，不要窄化成為了一個人、一個黨，實際上，「合併升格對我和林智堅的挑戰最大，因為非常難選」。

此外，民進黨團從21日上午開始，在議場前輪班排隊，確保優先提案權，柯建銘說，這是重大意志的展現，明天上午就會依照甲級動員規格，早上6點在議場門口集合，7點遞案並在議場內開黨團會議，「按照程序，至少要往前走」。

柯建銘也說，這個會期剩兩天院會，預計要通過很多重要法案，包括《就業保險法》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《司法院組織法》等，還有很多福國利民的法案必須處理，「明天是且戰且走、匍匐前進」，國民黨不要想要越雷池半步，應該以對話代替對抗，理性面對每個公共議題，「希望明天會是很好的平安夜」。