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新竹升格「排除苗栗」　議長不滿：把大竹科切成小竹科

▲國民黨秘書長黃健庭拜訪新竹市議長許修睿。（圖／國民黨提供）

▲國民黨秘書長黃健庭拜訪新竹市議長許修睿。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，可再拚當16年新竹市長。國民黨秘書長黃健庭23日走訪竹苗地區，拜訪苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人，聽取地方意見。

黃健庭表示，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分，並應經地方充分討論，取得共識，才是有實質意義的民主升格，呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿再一意孤行。

徐耀昌表示，民進黨在此時提出竹竹改制升格，且把相鄰的苗栗縣排除在外，就只有「機關算盡」四個字可以形容。他與鍾議長都反對為「一黨一人之私」而合併改制，認為必須需經過地方議會充分討論的民主程序，並高度認同朱立倫所提出以2026年為目標建立「竹竹苗科技都」的主張，他強調，苗栗人的意見不該被忽略，苗栗的民意不能成孤兒。

楊文科表示，台灣過去縣市合併升格的經驗，都需經過「溝通協調、凝聚民意」的過程，再「由下而上」，經議會通過、送行政院核定，且適用數年「準直轄市」的過渡，才升格為直轄市，獨獨竹竹合併是「由上而下」，不先凝聚共識就進行，這種因人設事，強迫竹竹合併升格的方式，令人無法接受。

楊文科質疑，為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式？難道新竹縣市民眾是二等公民？他指出，自民進黨拋出竹竹合併議題後，3個多月來新竹市從未與新竹縣溝通，縣府舉辦座談會邀請林志堅市長參加，林市長也缺席，難道國土規劃、縣市合併的大事，都不用溝通討論？一切都是一人一黨說了算？他也認同應按部就班，於2026年建立「竹竹苗科技都」的目標。

許修睿議長表示，民進黨以加速發展新竹科學園區及半導體產業為由，提出改制升格，是冠名收割國民黨過去設立竹科、協助成立台積電的政績。竹科所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳。他指出，黨中央所提出將苗栗納入合併升格，推動2026年建立「竹竹苗科技都」，才是壯大竹科的正辦。

許修睿表示，合併升格茲事體大，不該以「由上而下」的反民主方式進行，過去縣市升格都經過地方議會討論同意通過，此次也應該「由下而上」，建議新竹縣市及苗栗縣的地方首長、議會成員開會充分討論，將各項利弊攤在陽光下供民眾檢視。

黃健庭強調，升格合併應循序漸進、由下而上，要先讓地方政府及議會提案表達意見，在地方舉辦公聽會、說明會，讓更多的民意參與。並需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分、完整的國土規劃，才是具實質意義的民主升格。他呼籲蔡總統不要一意孤行，應與在野溝通，尊重地方民意，否則將坐實外界所譏，修《地制法》宛如邁向「帝制」獨裁。

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