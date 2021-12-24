擔心國2兒適應不良！40歲媽「進教室陪讀、餵飯」...同學全看呆

▲40歲媽竟跟著兒子去學校上課引發熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

許多父母希望孩子能夠贏在人生的起跑點，除了學校教育之外還替小孩安排了才藝課程，就是希望孩子未來能成為人中龍鳳，但家長們也應學著適時放手，才能讓孩子擁有真正的成長機會。大陸黑龍江大慶地區1名40歲的媽媽，因為擔心就讀國中二年級的兒子會無法適應校園生活，遂跟著兒子一起進教室上課，引起廣大網友熱議。

根據《網易新聞》報導，該名40歲婦人是2寶媽，從小就十分疼愛孩子；大兒子今年升上國中二年級，她因為擔心兒子會對學校生活適應不良、交不到朋友，加上認為孩子個性懶散等原因，讓她無法放心讓兒子獨自上學，竟決定和小孩一起進校園陪讀。

這名媽媽不僅跟著兒子進教室，座位還在班級的正中間，就這樣跟著教室內的所有學生一起上課，中午休息時間還會餵兒子吃飯，下課就帶著兒子一起回家，讓其他同學紛紛看傻。對此，該名婦人的兒子也感到相當無奈，卻也無法制止媽媽的做法。

新聞曝光後，引起大批網友熱烈討論，還有人諷刺該名媽媽根本是「中國巨嬰式育兒」，「這樣只會讓同學疏遠，影響同學之間的正常交流」、「太讓人窒息了」、「教育方式很獨特，但意義並不大」、「妳已經把孩子毀了。」

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