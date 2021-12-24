　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

擔心國2兒適應不良！40歲媽「進教室陪讀、餵飯」...同學全看呆

1名40歲的媽媽因擔心就讀國二的兒子，竟跟著去學校上課引發熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

▲40歲媽竟跟著兒子去學校上課引發熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

許多父母希望孩子能夠贏在人生的起跑點，除了學校教育之外還替小孩安排了才藝課程，就是希望孩子未來能成為人中龍鳳，但家長們也應學著適時放手，才能讓孩子擁有真正的成長機會。大陸黑龍江大慶地區1名40歲的媽媽，因為擔心就讀國中二年級的兒子會無法適應校園生活，遂跟著兒子一起進教室上課，引起廣大網友熱議。

根據《網易新聞》報導，該名40歲婦人是2寶媽，從小就十分疼愛孩子；大兒子今年升上國中二年級，她因為擔心兒子會對學校生活適應不良、交不到朋友，加上認為孩子個性懶散等原因，讓她無法放心讓兒子獨自上學，竟決定和小孩一起進校園陪讀。

這名媽媽不僅跟著兒子進教室，座位還在班級的正中間，就這樣跟著教室內的所有學生一起上課，中午休息時間還會餵兒子吃飯，下課就帶著兒子一起回家，讓其他同學紛紛看傻。對此，該名婦人的兒子也感到相當無奈，卻也無法制止媽媽的做法。

新聞曝光後，引起大批網友熱烈討論，還有人諷刺該名媽媽根本是「中國巨嬰式育兒」，「這樣只會讓同學疏遠，影響同學之間的正常交流」、「太讓人窒息了」、「教育方式很獨特，但意義並不大」、「妳已經把孩子毀了。」

延伸閱讀
玖壹壹東海大學開唱「隨機抽衰仔代駕」　春風上車做這動作…網嗨翻
3童村長家玩耍找到槍…好奇把玩間走火　5歲女童中彈血流不止喪命
家中小寶貝「腎衰竭併發腸胃炎」住院一周　本土劇男星淚崩：最多剩半年

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
曾幻想娶徐若瑄！　奎丁公開雙性戀性向「男女都可」
李靚蕾衣服穿4年！狠打臉拜金說　關穎曝她私聚穿搭
拍到了！汪小菲2度「深夜帶長髮妹回家」　再掀出軌疑雲
2爆乳妹摩鐵激戰3男！　桌上出現「這一根」慘了
國家文藝獎得主涉性侵　「19歲被害女」錄音檔曝光
26歲兒被警車撞成植物人！　單親媽吞敗：將再議聲請國賠
金正恩傳為「新歡」精盡人衰　憔悴老化樣貌曝光
美式拿鐵買1送1、第2杯7折！超商聖誕優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

1傳51！西安「超級傳播鏈」揭曉　累計235人確診全城封鎖

大陸多地政府部門下令「禁過平安夜、聖誕節」：希望弘揚傳統文化

兩男路上「扮狗搶食」想當網紅　被責令「停止更新3個月」

擔心國2兒適應不良！40歲媽「進教室陪讀、餵飯」...同學全看呆

陸科技企業爆裁員潮！百度「揮刀大砍300人」　遊戲部門傳全軍覆沒

大陸今日本土新增55+1　西安日增49例「26人防控不力被處理」

陸直播女CEO逃稅罰款破億　公司152字感謝信「原地解散」

西安封城爆衝突！男子慘遭「防疫人員」圍毆　倒地被群踹

西安封城頂1度低溫做PCR　住戶半夜3點還在排隊「大聲公喊整夜」

同城不同命！西安確診區「14天戳口鼻」　市郊限村內可走動

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

徐若瑄老公心疼發聲：我會保護我的妻子　「不會再讓任何人傷害她」

1傳51！西安「超級傳播鏈」揭曉　累計235人確診全城封鎖

大陸多地政府部門下令「禁過平安夜、聖誕節」：希望弘揚傳統文化

兩男路上「扮狗搶食」想當網紅　被責令「停止更新3個月」

擔心國2兒適應不良！40歲媽「進教室陪讀、餵飯」...同學全看呆

陸科技企業爆裁員潮！百度「揮刀大砍300人」　遊戲部門傳全軍覆沒

大陸今日本土新增55+1　西安日增49例「26人防控不力被處理」

陸直播女CEO逃稅罰款破億　公司152字感謝信「原地解散」

西安封城爆衝突！男子慘遭「防疫人員」圍毆　倒地被群踹

西安封城頂1度低溫做PCR　住戶半夜3點還在排隊「大聲公喊整夜」

同城不同命！西安確診區「14天戳口鼻」　市郊限村內可走動

大型比特犬住狗舍突然發獸性　五寶爸在孩子面前被恐怖撕咬慘死

薔薔爆曾拍性愛片　沒有前任敢外流「原因曝光」

《單身即地獄》「Jennie翻版」超撩男！私服平價牌穿出精品味必學

財劃、國土法喊6年沒下文　柯文哲批：這些不動，多第七都幹什麼？

半夜咚一聲！陌生貓「拉窗闖空門」跳上床　她驚：主人快來帶回家

永和槍戰中彈主嫌出院　跛腳下車眼神呆滯狼狽樣曝光

民進黨團又提《地制法》逕付二讀　邱臣遠痛批「綠色獨裁」

與前台南縣議長吳健保等人盜採砂石　前議員李全富判刑定讞

模型預測：美明年3月「1.4億人染Omicron」　9成無症狀讓病毒狂竄

鈺創盧超群：今年是「兆世代元年」　望更多女性力量加入科技業

大陸熱門新聞

西安封城末日景象曝！1300萬人一夜消失

西安封城爆衝突　男子慘遭「防疫人員」圍毆

兒含淚罰抄名字4300劃　一姓父母爆笑

西安封城做PCR　住戶半夜3點被敲門

陸直播女CEO被查稅　感謝信曝公司解散

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

研究：科興疫苗打3劑仍難防Omicron

陸廣電總局　台演員應標註地區

西安確診區「連14天」檢疫　

陸科技企業爆裁員潮　百度大砍300人

國台辦：反「台獨」應是國民黨基本政治立場

憂國2兒生活　媽「進教室陪讀、餵飯」驚呆同學

「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯

55歲茶王病逝　曾讓普洱茶價值飆千倍

更多熱門

相關新聞

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

為了賺錢竟無所不用其極！中國一名暱稱「小妞日常」的人妻，時常在抖音分享孩子的日常，近日被發現12歲兒子要求9歲的妹妹一起全裸睡覺，身為媽媽的她，不但沒制止，還拍成影片上傳求斗內，引發軒然大波。如今「小妞日常」的帳號已經被封鎖，官方也做出回應了。

王力宏變渣男！「過來人」苦苓嘆：不得已的

王力宏變渣男！「過來人」苦苓嘆：不得已的

8月大男嬰「第1句話」讓百萬人暴動了！

8月大男嬰「第1句話」讓百萬人暴動了！

2022最衰3星座！易「犯小人+破財」...化解方法曝

2022最衰3星座！易「犯小人+破財」...化解方法曝

貓陪讀「牙癢癢」筆當潔牙棒猛咬

貓陪讀「牙癢癢」筆當潔牙棒猛咬

關鍵字：

周刊王大慶陪讀

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面