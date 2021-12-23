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4星座遇「聖誕老人送錢來」！第1名偏財運炸裂　明天開始要發了

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲有4星座在聖誕節財運爆發，你上榜了嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

週六（25）就是一年一度聖誕節，命理專家小孟老師特別提醒，在聖誕節這天不要穿黑衣、忌送黃色包裝禮物及手套，聚餐人數也不宜是13人。除了諸多禁忌外，他也分享有4星座在這一天會有「聖誕老人送錢來」，第1名巨蟹座偏財運更是大爆發，會有來自別人給予的財富。

小孟老師分享聖誕節4星座會發大財：

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第4名：處女座－長輩財

處女座平時累積許多好人緣，聖誕節後又有貴人相助，特別是長輩，同時在事業宮及正財方面都能好運連連。本身認真嚴謹的心態，加上好好運用個人細膩想法與創造力，就能在本業有好表現。輕鬆發揮自身的專業與才華，就能獲得長官及客戶認可，累積財富更簡單。

第3名：牡羊座－合作財

自聖誕節起，牡羊們激起對賺錢強大且旺盛的企圖心、積極和熱情，同時散發著耀眼光芒，靠著平時積蓄為自己累積豐沛財富，再加上貴人相助、和氣生財，能為自己掙得更多財富。從平安夜那天可靠著如收租或說話「穩定賺錢」，投機性質則不太適合。

▲▼快看看自己是不是10月擁有好財運的4個生肖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲獅子座有貴人運，會得到提拔取得財富。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第2名：獅子座－貴人運

獅子的財運來自貴人對事業的幫助，只要在工作上下功夫，就可能得到上司、主管或大老闆等貴賓的提拔，間接使財運獲得良好提升。若本身有兼職者，可多向身邊的人請益，有機會提供好的賺錢機會，有助財運向外拓展。

第1名：巨蟹座－事業財

聖誕節過後會有新的工作內容，若本身專業來自於指導運作或策畫等，特別是跨部門需要溝通協調，務必把握機會以發揮才能，獲取更大財富。另外偏財運也會受到財神眷顧，有可能是來自別人給予的或投資方案，記得要心存感恩才有好回報。

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