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第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布12/24起第三劑開放BNT、高端接種。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

考量國內外疫情風險，中央流行疫情指揮中心指出，衛生福利部預防接種諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議調整台灣疫苗接種策略，第三劑盼能全民施打；除了莫德納作為第三劑外，符合資格者今起更可開放預約BNT或高端。但在施打加強劑前，究竟有哪些注意事項要留意？《ETtoday新聞雲》列出5大QA，供民眾解惑。

Q1：誰可施打第三劑疫苗？

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A：已完整施打兩劑新冠疫苗，且滿5個月條件之18歲以上民眾皆可追加接種。此外，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，與第二劑間隔至少28天，建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

指揮中心專家小組委員李秉穎解釋，對免疫功能不全者來說，疫苗的抗體反應會低於一般正常人，因此「第三劑只能算是他的基礎劑」我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

免疫不全及免疫力低下病人如下：
(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：何時可開始施打？怎麼預約？全部廠牌都能打到嗎？

A：除了現行已開放的莫德納疫苗外，12/24起開放BNT、高端也可供第三劑施打，民眾可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。至於疫苗預約平台會暫時停止，回歸醫療院所外展、造冊接種，比照流感疫苗施打情形。

另外，除了第三劑開放全品牌混打，第二劑也可挑與第一劑不同廠牌的疫苗，僅需注意兩劑與三劑的間隔時間差異。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三劑疫苗施打，專家建議以mRNA或蛋白疫苗作為首要選擇。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q3：第三劑疫苗廠牌怎麼選？

A：ACIP建議，優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)，以獲得充足之免疫保護力。李秉穎也說，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

不過，指揮官陳時中日前也曾提醒，第三劑不贊成mRNA疫苗互混打。他舉例，若第1、2劑打莫德納者，第3劑不建議打BNT疫苗；另外，若是前兩劑施打莫德納或BNT等mRNA疫苗，第3劑則不建議混打AZ疫苗，若是其他廠牌施打後有過敏或不良反應，才考慮第三劑打AZ，醫師也會從民眾表現情況做出建議。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP) 召集人邱南昌則說，目前看來各種疫苗都能夠讓免疫力大為提升，建議要打莫德納、BNT或高端都可以，而AZ疫苗的部分，看起來反應是稍微低一些，所以主要會建議民眾接種另三種廠牌，假設先前接種其他廠牌有嚴重不良反應，醫師評估過也可以接種AZ。

《ETtoday新聞雲》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納

◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納

◎AZ+BNT→第三劑：BNT

◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納

◎BNT+BNT→第三劑：BNT

Q4：疫苗不同廠牌的接種劑量為何？

A：莫德納／半劑量（0.25ml）

BNT／全劑量（0.3ml）

高端／全劑量（0.5ml）

Q5：第三劑副作用有哪些？感冒還可以打疫苗嗎？

A：李秉穎提到，發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛等輕微不良反應，發生率與原本的疫苗相同，也就是說，mRNA跟腺病毒疫苗的不良反應發生率會較高，如：發燒約是20、30%；至於mRNA引發的心肌炎或腺病毒疫苗可能出現的血栓，是罕見、百萬分之幾的發生率，因此在選擇疫苗時可列入考慮。

李秉穎指出，以安全性而言，包括發燒等不良反應發生率來看，蛋白疫苗確實比其他兩種疫苗還低一些。

至於感冒是否還可接種疫苗？李秉穎說，還是要觀察感冒情況，若是急性、有發燒或病情不穩定，就先暫緩接種；如果已在恢復期，約是感冒後一周左右，只剩咳嗽、流鼻涕等輕微症狀即可視個人狀態施打。

▲▼疫苗說明「第三劑追加劑」。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑追加劑相關資訊說明。（圖／指揮中心提供）

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新冠疫苗混打AZBNT莫德納高端陳時中加強劑

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