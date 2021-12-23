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快訊／民進黨讓步！明提復議　總預算退回委員會「再晚都要審完」

▲▼立法院長游錫堃召集黨團協商。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立法院長游錫堃召集黨團協商。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團周二首開先例，在院會將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發在野黨齊批開啟國會惡例，立法院長游錫堃今（23日）下午召集黨團協商，會中朝野達成共識，明（24日）院會將由民進黨團提出復議，力拼12月30日前完成委員會初審，1月28日前開臨時會讓預算案三讀。

游錫堃今天下午召集朝野協商，研商關於「111年度中央政府總預算案」相關事宜。民進黨立院黨團總召柯建銘發言時就先讓步說，民進黨團提復議沒有問題，可以回到委員會審查，下周8個委員會讓出3個委員會，在12月28日前審完送出委員會，之後再由財政委員會彙整，但必須排除朝野協商冷凍期1個月，並開臨時會在春節前完成三讀。柯建銘強調，是要解決問題的，「我必須要捍衛預算能夠通過」。

國民黨立委賴士葆則承諾，保證12月28日前一定審完，「這樣都解決了，12月底前全部送出去，只要老柯點頭同意，明天提復議，就會同意12月底前審完送出委員會」，且1月28日之前絕對審完，但不要提到冷凍期，盡量協商，所有程序都要走，行政官員好好溝通討論，這問題就解決了。

國民黨團總召費鴻泰也說，已經請國民黨召委下禮拜認真審預算3天，再晚都要審完，不受時間影響，「請其他3個黨團不要懷疑我們國民黨的誠信」；國民黨團立委林為洲補充，希望臨時會單純處理總預算，不要放爭議性法案。

根據今天朝野協商結論，各黨團達成共識，針對明年度總預算案逕付二讀決議，將由民進黨團12月23日提出復議，回復至各委員會審查階段，各委員會將在12月30日以前完成審查；且外交及國防、司法及法制、經濟委員會召委禮讓國民黨召委排案，各黨團同意最晚在明年1月28日完成三讀程序，並不提出復議。

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