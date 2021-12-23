徐若瑄做對了！律師見「這舉動」服了：之前只覺得心臟很大顆

▲徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

記者曾筠淇／綜合報導

李靚蕾17日以5000字長文毀滅性爆料，讓王力宏形象瞬間跌落谷底，而徐若瑄因被外界影射，因此三度發文駁斥介入兩人婚姻。值得一提的是，徐若瑄夫妻倆近來決定往後將不再貼出兒子的正面照，此舉就讓網紅律師林智群忍不住大讚，「這個事情我完全認同！」

徐若瑄自「蕾宏離婚風波」爆出後，已經三度發聲明。今（23）日老公李雲峰也發聲明捍衛徐若瑄，並說夫妻倆為了保護寶貝兒子，決定往後不會再公開PO出孩子的正面照。

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▲徐若瑄夫妻倆決定不再發布兒子的正面照。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

對於徐若瑄往後不再發布兒子的正面照片，她的經紀人表示，「孩子大了，要上小學了，基於保護，其實從今年下半年就減少放家庭照片。」至於這個決定是否是因受到此次事件影響？經紀人否認，「是從今年下半就這麼想了，不是這次。」

消息曝光後，網紅律師林智群就在粉專上直呼，「這個事情我完全認同！」像他之前也會放1、2張小孩的照片，後來也都完全不放了，「也是有安全考量！」

林智群坦言，台灣治安很好，也很讓人放心，不過網路上的怪人實在太多，誰知道哪天會不會被怪人盯上？大人也就算了，小孩真的比較沒辦法，很多藝人會曬出自己寶貝的照片，「我看了只覺得他們心臟很大顆！」