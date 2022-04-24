公公離世！她待家顧孩「姑打來罵不孝」...趕去被唸：怎麼當媽？

▲原PO無奈又氣憤，認為沒有半個人為她講話。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

近期本土疫情升溫，許多家長都不敢帶小孩出門。但有位網友在《匿名公社》表示，公公前幾天離世，因為疫情嚴重，老公要她在家顧小孩，不用去殯儀館幫忙處理後事，沒想到卻被姑姑打來罵不孝。

原PO表示，老公覺得疫情變嚴重，「小孩又還沒滿3個月，所以要我在家顧不要去殯儀館」，沒想到姑姑卻一直打來罵不孝，原PO後來想想，身為媳婦的還是應該要到場，所以就帶著寶寶去殯儀館幫忙，「但我又被其他長輩罵，覺得我沒替小孩著想，說我這媽媽怎麼當的？」而姑姑這時卻跑來宣稱，自己只有叫原PO到，沒有要小孩也跟著過來，「她還說小孩丟給娘家就好，懷疑我故意黑她」。

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原PO傻眼，「我娘家在鹿港，我住在台北」，更何況自己剖腹產的傷口都還沒全好，根本沒辦法自己帶小孩坐車回娘家，但讓原PO更傷心的是，當長輩在唸的時候，老公卻一句話都不說，婆婆也只在旁邊一直哭，「沒半個人要幫我講話」，這讓原PO相當生氣，「到底乾我什麼事？老公還覺得是我生完小孩太愛哭」，原PO心寒，「真想直接回娘家了」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「妻子的苦需要被理解」，「是我調頭就閃人」，「真心覺得妳以後日子一定會不好過」，「姑姑才想黑妳吧，她是腦殘嗎？叫妳去，小孩託娘家？明知道妳娘家在鹿港她就在講幹話啊」，「老公的問題最大啊」，「老公太軟弱了！應該要出來講一下話」。