居家失能家庭醫師涵蓋率第一　花蓮9千家庭使用長照4大包服務

▲自2019年7月推動至今，花蓮縣衛生局成功媒合55家診所、75位醫師、155位護理師，走入個案家庭。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮重視個案及家屬的照顧，大力推動「戶戶專屬醫師照護專案」，根據衛生福利部公告顯示，今年花蓮縣居家失能個案家庭醫師照護涵蓋率98.4%全國第一。

自2019年7月推動至今，花蓮縣衛生局成功媒合55家診所、75位醫師、155位護理師，走入個案家中，實踐醫療與照顧合一，打造花蓮成為幸福城市，統計花蓮縣高達9000個家庭使用照顧、專業、喘息、交通、居家無障礙長照四大包服務。



花蓮縣衛生局長朱家祥表示，為精進醫療與長照各項服務完美結合，日前邀請台大醫院北護分院黎家銘醫師、好所宅診所黃子華醫師、本縣安台診所吳昌榮醫師、民安復健科診所陳婉婷護理師經驗分享，直接面對面與照顧管理專員及社區整體照顧體系A單位個管師，就醫療意見如何搭配長照服務，可以得到加乘效果，例如中風偏癱又過度肥胖的失能者，經醫師評估有血壓、藥物、營養控制不良等問題，即可透過醫師意見書建議，連結照顧計畫，讓營養師到宅評估並教導家屬餐食計畫，居家照服員提供測量血壓、用藥、被動關節運動、陪同就醫等服務，讓照顧行為改善及延緩疾病程度，建立屬於花蓮的醫養合一照顧模式。





新城鄉安台診所的吳昌榮醫師，加入居家失能個案家庭醫師照護方案2年多，分享一位部落中年男性獨居，因車禍右下肢截肢及合併慢性病控制不良臥床，因為無固定人照顧，除照服員已經協助身體清潔、基本日常服務項目、送餐、陪同就醫外，吳醫師建議增加巡視服務，個案有很強烈的想坐起來及想練習走路的意願，也順利地銜接復能訓練，自己也很常跟護理師前往探視關懷，目前個案已能自行起身坐於床邊。民安復健科診所陳婉婷護理師也提醒，老人家不覺得自己老，雙腳無力抬不高，家中浴廁無扶手或地面無防滑，容易跌倒，可以善加利用長照的居家無障礙環境改善服務，依需求提供助行器、拐杖、輪椅、扶手、無障礙等設施，增加居家環境安全及友善。



朱家祥說，「在地老化」是全球高齡社會理想，許多家中有長照需求的長輩，若沒有長照服務支持，只能被迫選擇住進長照機構。因此，針對民眾需要，積極導入居家失能個案家庭醫師照護方案，以病人或家庭為中心，提供兼具周全性、協調性、持續性的照護服務，目前仍繼續在召募更多基層診所醫師、護理師加入，實踐醫療與照顧合一，為縣民的健康把關。

民眾若有相關長期照顧需求，可免費撥打1966或洽花蓮長期照顧管理中心8226889。