花蓮爆大規模毒狗！8犬屍胃中「驗出有機磷農藥」　警列重大刑案

▲花蓮日前爆發大規模毒狗案。（圖／動保志工林小姐提供，下同）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣新城鄉7日爆發大規模毒狗案，一名田姓女子報案指稱，她飼養的14隻狗疑似遭人惡意投毒，共有9隻口吐白沫、抽搐脫糞而亡；案經警方介入調查，檢驗結果於15日出爐，9隻送驗的犬隻中，就有8隻驗出「有機磷農藥」，目前警方已將本案列為重大刑案偵辦。

田姓女子7日晚間6時20分許報案，表示她飼養的犬隻於新城鄉康樂村加灣處疑似遭人投毒，有4隻狗狗中毒後忍痛奔跑回家，倒在她懷中口吐白沫、抽搐斷氣。警方到場調查，隨後又於附近防風林中尋獲5隻犬屍，田女飼養的14隻狗狗中，就有9隻死亡、3隻迄今下落不明，僅有2隻存活。

事後警方將9隻死亡犬隻送毒物鑑識，花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮指出，相關鑑定結果已於15日出爐，初步在其中8隻犬屍的胃中驗出「有機磷農藥」，該種農藥是屬殺蟲、除蟲劑，確認狗狗是中毒而死；而另一隻未驗出農藥反應的狗狗，將會再由檢驗單位進一步鑑定確認死因。

周黃得林表示，目前本案已由花蓮縣警局列為重大刑案偵辦，相關檢驗結果也會函送檢察單位，遭人惡意餵食毒藥、或是誤食環境用藥都有可能，但倘若調查結果為惡意投毒屬實，則觸犯動保法第25條之一第一項，「使用藥物、槍械，致複數動物死亡」，可處有期徒刑1年以上、5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上、500萬元以下罰金。