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廉政署嘉義中油開講　傳授企業誠信與廉政風險基本功

▲▼廉政署南部地區調查組黃元冠組長，傳授企業誠信與廉政風險基本功 。（圖／台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處）

▲廉政署南部地區調查組黃元冠組長於嘉義中油分享企業誠信與廉政風險基本功 。（圖／台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣中油股份有限公司為強化員工法治觀念，避免誤觸法網，位於嘉義地區油品行銷事業部嘉義營業處、溶劑化學品事業部、煉製研究所、潤滑油事業部，20日共同辦理「企業誠信與廉政風險管理」講習，邀請法務部廉政署南部地區調查組黃元冠組長開講。

▲▼廉政署南部地區調查組黃元冠組長，傳授企業誠信與廉政風險基本功 。（圖／台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處）
黃元冠以生動活潑方式講授廉政風險並指出企業經營面臨社會變化轉型應面問題以及同仁業務風險，提醒同仁應注意如果便宜行事可能衍生紛爭或重大危害。透過實際發生案例，提醒同仁面臨管理風險時，法遵不僅僅是規範而是一個保護自己的基本功﹔也期許同仁務必落實工安、環安規定，因為不論任何一個人都是企業的重要螺絲釘。

中油溶劑化學品事業部執行長林珂如表示，在社會環境快速變遷下，民眾要求服務的品質不斷提高，而團隊要能符合民眾的期待，亦必須加速提升學習能力。是以，推動終身學習，即為提升人力素質及面對此一環境變遷的有效策略與作法，台灣中油股份有限公司-*會定期辦理同仁教育訓練，以顯示效率、廉能之新氣象。

另同屬位於嘉義地區的嘉義營業處、煉製研究所及潤滑油事業部嘉義廠區本次也共同辦理本次講習，其中嘉義營業處顧清塗處長則表示：台灣中油連續蟬聯「消費者心目中理想品牌」第一名 ，除了公司平時要求落實工安及環保工作外，廉潔誠信與法遵更是公司治理基本要求，期勉同仁藉著參與講習機會，將廉潔誠信價值內化，避免管理問題衍生為廉政問題，要求同仁堅持廉潔誠信之操守，才能進而形塑廉能企業文化。

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