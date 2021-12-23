頒贈義消獎項　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安全環境

▲縣長頒贈義消屆齡獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義勇消防總隊於日前舉辦110年度年終義消幹部座談會，會議中除消防局業務單位及各幹部討論未來推動工作事項、策進作為等，並邀請縣長饒慶鈴頒發110年度義消屆齡榮退、義消連續服務滿30年及35年以上績優人員獎項。另外，也甄選出19名義消兄弟及姊妹(救災、救護及宣導)榮獲台東縣義消榮譽「縣楷模」之殊榮獎項，將於明年119消防節接受表揚。

縣長饒慶鈴感謝每1位義消兄弟姊妹及消防同仁在疫情時刻，仍不畏艱辛地共同攜手守護台東的縣民的生命財產安全，並且在消防局長管建興及義消總隊長邱榮賢的帶領下，消防及義消組織逐漸健全，參與中央辦理各項競賽及評鑑皆能屢獲佳績，為台東縣爭取莫大榮耀予以高度肯定。

《康健雜誌》「2021城市急救力大調查」，台東縣OHCA康復出院率為非6都城市第1名，亦榮獲110年健康城市暨高齡友善城市卓越獎及海報獎，實屬不易，饒縣長肯定消防及義消人員的犧牲與付出，也希望台東縣朝向每1鄉鎮1高級救護隊的目標前進，搶回更多在地鄉親的可貴生命。

「消防就是醫療救護的延伸」，除了興建消防廳舍，在消防人力也逐年增加共100名，並首度在台東縣內舉辦高級救護技術員訓練，逐步達成「全面高救化」、「每部救護車即行動急診室」目標，透過強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，在這些努力下，台東平均餘命近3年增幅達1.01歲，同時也讓消防人員結合當地義消在電光火石之間繼續守護民眾生命財產安全，建立台東綿密安全之防救災網絡，以確保民眾生命財產安全，共同打造幸福安全之居住環境。