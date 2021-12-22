水下影像非人形　轆轆溫泉2失蹤山難搜救暫停

▲轆轆溫泉山難第一階段搜救任務暫停。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

11日台東縣海端鄉轆轆溫泉上溯至凱翁大峽谷，發生2名山友不幸遭急流沖走的意外！台東縣消防出動人員搜救，18日拍攝水下畫面疑似有拍到「人影」但經放大確認是石頭。台東縣消防局表示，第1階段搜救任務暫緩，人員先進行撤離，直到山區水勢漸緩後再進行後續搜救。

許男、羅男及杜男等3名山友，10日前往海端鄉轆轆溫泉沿大崙溪上游至凱翁大峽谷旅遊，原定12日返回但家屬遲遲未聯繫上3人， 於13日上午報案，警消當日下午於登山口發現經山友協助返回的杜男，表示2名友人不幸遭急流沖走。

▲轆轆溫泉山難第一階段搜救任務暫停。（圖／記者楊漢聲翻攝）

搜救人員17日利用水下GoPro攝影器材，在事故地點下方50公尺一處深潭裡攝影搜尋，疑發現人形影像，於是利用延長桿加上攝影機進行確認，未料溪水太過湍急既遭沖走，18日再次進行水下攝影，發現5公尺深的水底中疑有人形影像，讓搜救人員一度燃起希望。

但消防局表示，據拍攝影像畫面顯示，水底疑似人形的影像呈現黑灰色，溪水相當混濁，無法準確辨識影像是否為人影，經電腦設備放大判讀，確認為一般石頭，並非人影。

▲轆轆溫泉山難第一階段搜救任務暫停。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經詢問各界潛水及急流救援專家意見，均認為在安全考量下該處目前的水流狀況不適合搜救人員進行搜索。台東縣消防局表示因執勤安全考量，在無更明確的失蹤者生還訊息前，先暫時停止搜索任務。