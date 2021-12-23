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台東關山親水公園改善工程明年完工

▲關山親水公園改善工程今日動土，明年完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山親水公園改善工程今日動土，明年完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山親水公園長年因用地問題影響營運，開發受限導致遊客遞減，台東縣政府以高效率突破法規，不僅解決延宕20多年的土地問題，協助順利取得用地開發許可，今年好事再添一樁，協助爭取花東基金2千萬元經費辦理「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」，更新親水公園與自行車道老舊設施，於23日舉行奠基開工典禮，預計111年中完工，台東縣長饒慶鈴期盼營造更安全友善的旅遊環境，讓關山親水公園風華再現。

縣長饒慶鈴表示，關山親水公園不僅是全國首座環保親水公園，也擁有縣內第1座以自然淨化方式規劃實作的人工濕地，是關山重要的觀光資產；然而受限土地法規，以致長期無法申請經費修繕設施和開發，營運受影響且遊客銳減。上任後指示縣府團隊，主動提供協助並跨局處整合，包括召開變更審查會議，重新檢視法規及計畫內容，以開放的心態及跨局處的整合，終於突破法規限制，在去年10月取得用地開發許可，今年4月完成地目變更後，關山親水公園土地首次能夠合法利用，也讓多年無法開發的親水公園有了新的契機。

台東縣政府說明，關山小鎮周邊旅遊環境改善工程內容包括拆除噴水池以重新打造入口意象、改善招牌、地板更新、增加夜間照明設備等，另補強環鎮自行車道週邊施作邊坡穩定、修繕安全護欄等，以符合安全規範，提供民眾安全友善旅遊環境，再造觀光新亮點。

關山鎮長戴文達表示，希望逐年改善加強周邊遊憩環境，未來的關山親水公園將結合最美星空、漂鳥197藝術作品、戲水攀樹體驗等亮點特色，成為豐富的露營及休閒場域，以親子友善、共融互動、濕地生態及環境教育為主題，發展成具多元功能目的的深度休閒遊憩據點，進而提升關山整體景觀及旅遊品質。

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