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噁片慎入！住18年後退租「屋子變垃圾場」排洩物亂炸　房東嚇爆

記者張寧倢／編譯

在外租屋害怕遇到惡房東，但房東也會遇到「恐怖租客」。英國一名男性屋主將公寓租給同一名女性長達18年，但今年底想租約到期後，屋主進門一看才驚覺整間房子全都堆滿垃圾，地板空間幾乎無路可走，廁所排洩物四溢、臭氣沖天，噁心的場景全被拍成影片上傳到臉書，引起網友熱議。

▲▼租屋遇到惡房客，長住18年留下「滿屋垃圾、排洩物」。（圖／翻攝自臉書／Danny Hernon）

▲租屋遇到惡房客，長住18年留下滿屋子垃圾、排洩物。（圖／翻攝自臉書／Danny Hernon，下同）

根據《每日郵報》報導，54歲的赫農（Danny Hernon）18年前將大曼徹斯特地區奧爾德姆（Oldham）一處3房1衛物件出租，今年底租約到期後，女性房客雖然聲稱已經搬離，卻拖延了1個多月都未能交出鑰匙。赫農9日決定和友人直接進入檢查，沒想到，除了客廳還算有空間之外，其他地方全都被垃圾堆滿。他在影片中形容，每個房間都像一場大屠殺，當他走到廚房的時候，腳下傳來東西裂開的聲音，因為到處都是空瓶和塑膠垃圾，「我完全被嚇壞了」。

▲▼租屋遇到惡房客，長住18年留下「滿屋垃圾、排洩物」。（圖／翻攝自臉書／Danny Hernon）

▲浴室髒汙狀況相當慘烈，馬桶已經無法使用，到處都是衛生紙和穢物。

赫農說，「我得挖開垃圾才能看到走到後門，貓沙、狗糧等所有的東西都黏在一起了，太可怕了，這味道簡直難以置信。」影片也拍到了浴室的慘況，女租客顯然在這裡上廁所，因為排洩物噴得到處都是，已蔓延到浴缸、牆壁等處，所以赫農猜測馬桶應該是堵住不能用了，「我不知到人類怎麼能這樣生活，一定是持續了很多年才會變成這副樣子。」

▲▼租屋遇到惡房客，長住18年留下「滿屋垃圾、排洩物」。（圖／翻攝自臉書／Danny Hernon）

▲廚房與其中一間臥室堆滿垃圾、牆壁骯髒。

更慘的是，赫農原本想要將產權轉手，但看來他必須先經過一番整修，包含把馬桶和浴缸丟掉、清除垃圾、更換牆壁與門片等，費用粗估高達1.5萬英鎊（約新台幣55萬6813元）。女租客告訴赫農，不論要花多少錢，他都可以拿走500英鎊的保證金，但光是垃圾的清運費就要花上1400英鎊，因此赫農決定把她告上法庭。他說，「我知道她沒有很多錢，但必須了解的是，不應該把這樣的屋況留給房東。」

▼男屋主赫農原本打算賣房，現在卻需要先支出一大筆清潔費。

▲▼租屋遇到惡房客，長住18年留下「滿屋垃圾、排洩物」。（圖／翻攝自臉書／Danny Hernon）

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