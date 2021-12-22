魷魚遊戲「面具悍匪」搶銀行！警大動作攔截圍捕　民眾以為是真的

記者郭世賢／新北報導

「不要動！錢拿出來！」新北市政府警察局金山分局21日上午與淡水信用合作社共同舉行防搶演練；2名分別頭戴知名影集「魷魚遊戲」面具與紅色帽T，進入銀行臨櫃大廳行搶並脅持由女警扮演的人質，經警方實施攔截圍捕後在萬里一帶將劫匪圍捕到案，演習過程順利圓滿，逼真程度破表，圍觀民眾幾乎信以為真。

▲戴魷魚遊戲面具悍匪搶銀行，金山警攔截圍捕「防搶演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局表示，演練劇本為歹徒於金山區淡水信用合作社持槍強盜鉅款，並挾持人質後駕車逃逸，警方於台二線沿線設置攔截點圍捕，並利用科技設備追蹤，搶匪突破重圍躲藏到萬里山區後，遭到「快速打擊犯罪特警隊」以優勢警力一網成擒。

飾演雙男持槍男搶匪的員警動作到位，舉手投足囂張凶狠，飾演人質的胡姓女警，在模擬遭擄時發揮演技，聲嘶力竭跪地求救遭到歹徒拉扯的過程，嚇得在場提領金錢的民眾差點拿起手機要報警，直呼警方演技爐火純青，堪比專業演員，而演練過程中連綿的冬雨，讓飾演警匪雙方的員警渾身濕透，卻仍然專注於演練劇情，毫無怨言，也讓目睹的民眾深感欽佩。

▲飾演雙男持槍男搶匪的員警動作到位，舉手投足囂張凶狠。

金山警分局長林詮峰藉本次演習過程呼籲，演練目的為加強警方同仁，即時運用科技，並藉由實境演練熟練處置及應變作為。轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者也應隨時提高警覺，隨時與警方保持聯繫與互動，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。

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