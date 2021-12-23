一拆好市多暖暖包只剩2片　他見「地獄真相」扯炸！網罵：太低級

▲箱子裡竟有仙草凍，扯炸了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨方便不囉嗦，卻也衍生會員把吃過或用過的商品偷退貨！一名男苦主抱怨，日前買了一箱暖暖包，結果打開只剩2包，最誇張的是，裡面還放了一罐仙草凍與餅乾，讓原PO當下傻爆眼。文章貼出後，網友也怒回，「原來對方是在玩交換禮物....有夠悲哀的，偷那點東西也爽」、「退貨上架都不用檢查的嗎」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近買了一箱小白兔牌暖暖包，回家拆箱後，卻發現裡面有一罐仙草凍與一包豌豆餅，讓原PO錯愕不已。

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事實上，這一款輕薄貼式暖暖包一箱理應有40入，原PO仔細查看只剩下2包，讓他感到氣憤發問，「有人遇過這情形嗎？」

▲疑似沒水準客人塞食物偷退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，一票網友直呼誇張並狂勸退貨，「是交換聖誕禮物來的？」「下次買要搖一搖」、「這個如果是掉包會下地獄吧！真是太不可思議了」、「退貨時難道員工都沒有檢查嗎？好扯的情況」、「在搬進購物車前不覺得重量不一樣嗎」、「真的以後買整箱東西時要看封口（還要搖一搖）」、「感覺是退貨的！原購主開口黏回去，然後好市多直接再放回貨架上賣，你就變成這盒的苦主了」、「真的是有夠低級的這種人，這種小便宜也要貪」。

事後，原PO在留言串回報後續，「感謝大家熱情的留言，好市多已做好後續處理！」

▼網友怒火一片。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）