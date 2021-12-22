「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡

▲熱狗堡+飲料喝到飽50元，賣場至今沒漲價！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

逛完好市多，許多會員都會到熟食區填飽肚子！不過有網友納悶拋問「為何好市多熱狗20幾年都沒漲價？」文章引發討論，內行分析，熱狗堡和飲料喝到飽就是吸引客人買單的行銷手法之一，尤其飲料成本低，又是美式餐廳的特色之一，「一家店就是要一種帶路雞，懂的就懂！」

一名網友在PTT表示，好市多1997年進駐台灣時，就推出「熱狗50元，飲料喝到飽」的超值組合，轉眼24年飛逝依舊凍漲，讓他覺得不可思議。

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原PO接著比較其他商品，「當年（好市多）雞肉捲、牛肉捲都69元；超商大亨堡20+8，牛肉麵60~80元」，如今牛肉麵都要120~180元、超商大亨堡33+12元、好市多牛肉捲也漲20元。

對此，原PO好奇發問，「大家這輩子會看得到好市多熱狗漲價嗎？為何好市多熱狗20幾年都沒漲價？」

文章曝光後，網友秒懂背後行銷策略，「 不是靠這個賺錢的，主力還是要你消費」、「拐你進去辦卡消費啊」、「那些東西只是餌，餌要漲什麼價」、「一家店就是要一種帶路雞，懂的就懂」、「因為管制配料而節省成本」、「熱狗加杯子，賺你飲料錢也可以」、「飲料成本超低，我是不知為啥台灣只剩下好市多有喝到飽？以前SUBWAY、漢堡王都有，算是美式餐廳的特色之一」、「澳洲Costco熱狗只要1.99澳幣（約新台幣40元）」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

