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「大咖藝人」現身好市多開唱　網狂+1：以為王力宏！真相慚愧了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲王宏恩現場開唱，現場民眾狂拍照。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌欸！」一名女網友笑稱，今（22）日早上去好市多一趟，幸運聽到藝人王宏恩在賣場唱歌，原PO也熱心拍下照片分享給社團網友們，結果神展開，引發千人慚愧自嘲「看成王力宏+1 ，這算視覺暫留嗎？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，一早去逛中壢美式賣場，逛著逛著，一直聽到有人在唱歌，原來是音響展示區，業者請來藝人王宏恩來高歌演唱，而現場擠滿民眾圍觀，讓原PO感到非常幸運。

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不過該則貼文可見，原PO寫著「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌欸」，恰好王力宏與李靚蕾正處離婚戰火之中，因此讓一票網友笑歪調侃，「差點看成王力宏」。

▼網友誤認成王力宏 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友把名字誤認成是王力宏 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文不到半小時，就讓千名網友炸鍋朝聖，紛紛狂看留言，原來大家都眼睛業障重，「誤看成王力宏+1」、「以為是力宏～想說也太快隔離完了吧」、「看了留言我安心了，原來不是只有我眼睛壞了」、「一堆人說看成王力宏，這叫宏恩情何以堪」、「我還以為王綠宏，害我敢快按入」、「看成王X宏，差點罵出來」。

事實上，王力宏與王宏恩也有好交情，據悉，王力宏搬進「吾疆」豪宅後，2016年王宏恩也曾現身王力宏的聖誕派對，星界大咖同框合照一度引發討論。

▼王力宏曾找好友們來家裡辦聖誕趴。（圖／翻攝自王力宏臉書）

▲▼王力宏慌了拿4.8億當籌碼！起底「吾疆」豪宅　曾聚集大咖辦聖誕趴。（圖／翻攝自王力宏臉書）

▼王宏恩與現場民眾互動 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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