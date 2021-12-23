颱風環流大雨！4人困丹大山區逾2天　南投警義消緊急救援

記者高堂堯／南投報導

新北市黃姓男子一行4人組成登山隊，日前自南投信義鄉進入丹大山區，欲挑戰有「台灣最後溫泉秘境」的伊巴厚溫泉，未料21日下山時遇上大雨、溪水暴漲受困，緊急報請南投縣消防局救援；信義消防分隊組成搜救隊，費時近一天才克服險峻地形和寒冷惡劣天氣，接觸到黃男等人，今天中午已將他們帶下山脫險。

▲南投警義消人員冒著低溫溯溪挺進，成功救出受困在丹大山區的4名山友（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局在21日下午4時51分左右，接獲宜蘭縣消防局轉報，指黃姓男子等4人受困丹大山區、向該局報案，但爾後就聯繫不上，緊急請求南投方面協助；消防局以衛星電話發出的求救訊號定位後，隨即派遣信義消防分隊，會同數名資深警察和警義消人員組成搜救隊，漏夜出發向現場挺進。

消防局指出，雷伊颱風外圍環流造成山區天候惡劣，眾人抵達孫海橋登山口後先頂住寒冷溯溪而過，再於丹大林道設立中繼站、沿林道挺進，克服人跡罕至、幾乎沒有聯外路徑的險峻地形，到22日下午3時左右終於在郡大溪和丹大溪匯流處的河谷與受困山友接觸，所幸全員平安。

該登山隊向救難人員表示，原計21日下山，但在溯溪時因大雨溪水暴漲，加上不熟悉地形、缺糧和體力不支，因此先緊急紮營、向外求援；信義消防分隊表示，昨天下午搜救隊即護送4人撤離，晚間7時許先紮營休息、今天上午8時拔營繼續前進，在中午12時許返回孫海橋登山口、安全抵達丹大林道上，結束超過2天的山區驚魂記。

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