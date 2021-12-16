桃市型男股長獨攀中央尖山失聯5天　黑鷹直昇機出動搜救

記者鄧木卿／台中報導

桃園市體育局全民運動科李姓股長上周末獨攀中央尖山，原訂12日返家，但至今失聯5天，最後發話訊號在南湖溪山屋。台中市消防局昨天已派出9人上山搜尋，空勤總隊第1大3隊花蓮隊黑鷹直昇機今天也參與搜救，但目前仍無消息。

▲台中市消防人員上山搜尋。（圖／台中消防局提供）

▲▼桃園市體育局李姓股長熱愛登山。（圖／李銘豪臉書）

「全國協尋專頁」臉書公布李男資訊，37歲、身高175公分、體重78公斤，他12日凌晨2時半登頂後沒有下山 ，家屬盼若曾與他有接觸的山友提供線索。李的朋友透露，他爬過百岳50幾座，基本都是獨攀，這次中央尖山也是獨攀。

據了解，李男平日熱愛運動，參與爬山、路跑、自由車，臉書上滿滿百岳戰利品照，最近一次是12/4爬北二段鈴鳴山縱走，沒想到這次登中央尖山卻失聯。他11日凌晨2時從台中和平區勝光登山口出發，預計12日返回桃園，直到13日中午，家屬、同事驚覺遲遲找不到人。

體育局請消防局調查，發現李男最後發話訊號在南湖溪山屋，台中市消防局第二大隊副大隊長蔡石芳表示，調閱登山口附近監視設備，確認李男11日早上6時入山，昨天已派出9人上山搜尋，尚未消息。

空勤總隊第2大3隊台中隊昨天將搜救員運送至中央尖山東北300公尺草坪，今天換由第1大3隊花蓮隊黑鷹執行搜尋救援任務，目前仍搜尋中。