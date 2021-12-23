慈湖陵寢旁賭博一月慘輸65萬元　儀隊士兵因這個理由脫罪

▲陳姓男子取年9月間在桃園慈湖陵寢儀隊服役時，迷上網路賭博，短短1個月慘輸65萬元，軍方獲悉移送憲兵隊處理，檢方則以罪證不足不起訴處分。（示意圖／翻攝自桃園觀光導覽網，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報

新北市陳姓男子去年9月在桃園慈湖陵寢服役時，利用休息時透過手機上博弈網站賭博，被發現後遭移送桃園憲兵隊處理，軍方事後依陸海空軍刑法在營賭博罪嫌移送桃檢偵辦，陳坦承1個月內輸掉65萬元，但對於賭博網站、賭博方式等細節則交代不清，加上憲兵隊也無相關資料佐證，檢方將全案偵結不起訴處分。

桃檢調查，已於今年2月退伍的陳姓男子（28歲），去年9月22日至10月22日之間，在慈湖陵寢儀隊休息室內，以行動電話連繫至某賭博網站賭博，事後遭檢舉被送至桃園憲兵隊偵訊，訊後依涉嫌陸海空軍刑法第75條第1項隻在營賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，陳男坦承在「某賭博網站下注賭博，操作單雙號彩票遊戲，短短1個月內輸掉65萬元」等語，但對於賭博網站、賭場地點與詳細賭博方式均無法說明，桃園憲兵隊也無法提供相關資料，只有陳的報告可以佐證；檢察官審酌，本案除陳單方面自白外，沒有其他積極證據可資證明，無法以陳的自白作為雖一證據，將他不起訴處分。

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