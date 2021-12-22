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KTV連喝6瓶啤酒還上路　違規停車被查獲重罰14萬

▲桃園市簡姓男子今年11月間與友人在中壢區某KTV歡唱，席間連喝6瓶啤酒，未等酒精退去即開車上路，因違規停車被警盤查當場被查獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市簡姓男子今年11月間與友人在中壢區某KTV歡唱，席間連喝6瓶啤酒，未等酒精退去即開車上路，因違規停車被警盤查當場被查獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子今年11月間凌晨與友人相約KTV歡唱，簡男連喝6瓶啤酒至清晨7時許結束，卻未等酒精退去隨即開車上路，後來因違停被巡邏員警發現盤查，簡混身酒味經酒測後酒測值為每毫升0.42毫克已明顯超標；桃園地院法審理時，簡坦承酒駕之事實，法官審結依不能安全駕駛動力交通工具而駕駛罪，判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，還可上訴。

檢警調查，32歲的簡姓男子於今年11月4日凌晨5時許，與友人相約在中壢區某KTV唱歌，席間簡男心情大好連喝6瓶啤酒助興，但清晨7時許欲離去時，未等體內酒精退去即駕車上路，結果上路未久，因在路旁違停擋住後方車輛，巡邏員警察覺後上前盤查，簡男混身酒味，經過酒測後酒測值為每毫升0.42毫克已超標許多，被警方帶回偵訊。

桃園地檢署檢察官複訊時，簡男坦承酒駕犯行，檢方根據中壢警分局提供酒精測定紀錄表、桃園市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等佐證，簡男犯嫌堪以認定，偵結依公共危險罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，簡男承認犯行不諱，法官查出，簡男曾在今年8月1日因公共危險案件遭警方查獲，仍不知警惕檢束，再犯本案犯行，如此一再輕忽法令，認定簡的法治觀念淡薄，審酌簡男之教育程度、經濟狀況及素行等一切情狀，分別宣告有期徒刑、罰金如易服勞役的折算標準。

法官審結依不能安全駕駛動力交通工具而駕駛罪，判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，得易科罰金，罰金如易服勞役，均以1仟元折算1日，換算成6瓶啤酒罰14萬元，每瓶啤酒代價是2萬3千餘元，真是得不償失，本案還可上訴。

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