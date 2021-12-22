娃娃機改裝彈跳台吸客謀利　警查獲6台扣賭資萬餘元台主法辦

▲警方據報前往取締娃娃機業者改裝機台成為具有「射倖性」的賭博行為。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲陳姓娃娃機台主為吸客獲利，將6台娃娃機違法改裝，增加「彈跳台」及「障礙物推板」等裝置，不符選物販賣機之原意，讓來客有不確定性投機取巧獲取高價商品，變為具有「射倖性」的賭博行為，警方21日前往稽查當場查扣6部機台、賭資1萬餘元及商品等，全案依違反電子遊戲管理條例及賭博罪送辦。

▲逐一檢視共查扣6台及賭資1萬餘元。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，近年來娃娃機風潮興起，類似店家越開越多競爭激烈，為了讓機台與眾不同，有台主擅自進行改裝，毋需投幣多少次的「保證取物」，只要將機台東西夾起來落下彈跳臺 彈入洞口即獲得商品，已不符合選物販賣機之原意，變為具有「射倖性」的賭博行為，靠這個不確定機率，以小搏大就算是賭博行為。

▲▼娃娃機業者改裝機台裝設「彈跳台」及「障礙物推板」涉賭博行為。（圖／大園警分局提供）

昨日警方據報稱觀音區中正路上一處店家內有娃娃機台擅自改裝，與市府經發局隨即組成稽查小組，昨日下午前往稽查，經發局人員現場查看機台後，確認有5部設置彈跳台、1部裝有障礙物推板等裝置，屬於違法改裝，已違反電子遊戲場業管理條例。警方當場查扣6部娃娃機台、賭資1萬餘元，以及玩具模型、藍芽喇叭等商品，詢後依違反電子遊戲管理條例及賭博罪送辦。