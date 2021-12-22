提供大麻供女同事快活　再趁機舌吻襲胸猥褻下場曝

▲桃園市廖姓男子今年2月間邀約女同事在車上共同吸食大麻，事後趁女子精神恍惚之際強行舌吻、襲胸與撫摸下體得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子今年2月間邀約女同事出遊，後來在龍潭區偏僻道路車上提供二級毒品大麻供女同事施用，廖男見其精神恍惚之際不顧女同事推卻，竟對其舌吻、襲胸，並撫摸其臀部與下體，檢警事後針對鄭男轎車搜索毒品時查出毒品吸食器、研磨器等證物，並查出與女同事強制猥褻之和解書，檢方偵結依轉讓毒品、強制猥褻等罪嫌將鄭提起公訴。

檢警調查，37歲的廖姓男子於今年2月17日晚上8時許，開車邀約女同事出遊，開車到龍潭區偏僻小路上，在車上拿出二級毒品大麻，無償提供給女同事共同施用，廖見其吸食後精神恍惚竟起淫念，強行舌吻，撫摸其胸部、臀部與下體等處強行猥褻得逞。

事後，桃園檢警根據線報發現鄭男有吸食大麻等毒品，今年3月18日下午2時許據報在鄭男住處與車上搜索，取出毒品吸食器3個、毒品研磨器等證物，將鄭男拘提到案；另外還查出，鄭男與女同事因強制猥褻簽立和解書等證物。

檢方複訊時，廖男坦承曾在車上無償轉讓大麻給女同事施用，見其精神恍惚進行猥褻，事後曾向女同事道歉、表達後悔、請求原諒並簽立和解書等；女同事證稱，吸食大麻後遭廖強吻、襲胸強制猥褻等行為等事實，並提出2人事後透過Line對話紀錄與和解書等佐證。

檢方懷疑，廖男涉犯刑法第222條第1項第4款以藥劑犯強制性交之罪嫌，廖男則辯稱，並非一開始就以毒品朝女子強制性交；女同事也指稱，當時知道鄭提供大麻，是她協助指引廖到鄉間小路一起施用，避免遭警方追查等事實，檢方偵結依藥事法轉讓毒品、強制猥褻等罪嫌將廖男起訴，至於2人同時施用大麻毒品罪嫌部分則另案偵辦中。

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