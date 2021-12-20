第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」　抗Omicron更有力

▲最新毒株Omicron的出現，讓多國加強推廣施打第三劑疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

隨著Omicron變異株出現，多國加大推廣施打第3劑，而研究也發現，加強針引發的免疫反應甚至比前2劑更有效，關鍵在於第3劑讓抗體的量及品質皆顯著提升，自然能夠降低來自Omicron的威脅。

疫苗產生的抗體可能隨著時間減弱，即使預防重症效果仍佳，還是需要施打加強針，維持預防感染的效力。以色列是全球最早展開疫苗接種的國家之一，該國研究顯示，接種僅3個月後，預防感染的效力就開始下降；與完整接種後數周相比，人們打完第2劑的六個月後，感染風險增加15倍。

最新毒株Omicron的棘蛋白與原始病毒有著極大不同，導致疫苗或先前感染所產生的免疫力減弱，因為抗體較難匹配上最新變異株，導致預防感染效力降低。因此，人們需要更高品質的抗體，彌補前述的不匹配情況。

▲研究指出，第三劑能夠讓抗體的量及品質都提高。（圖／路透）

《衛報》引述初期研究結果指出，加強針能夠顯著增加抗體量，甚至高於前2劑，一些人希望，這能夠讓免疫力減弱的速度減緩，但目前尚未經歷足夠時間，證明是否如此。此外，加強針產生的抗體品質更好，因為它能讓免疫系統根據與病毒或疫苗的接觸，更精準篩選出哪些抗體需要繼續增殖，引發更廣泛、更有效的免疫反應。

此外，還有另一個值得樂觀的理由，也就是加強針預防重症的效果，可能比預防感染更好，因為免疫系統的第二道防線T細胞能夠停留更久，並且識別出病毒被高度保留的部分，也就是說，Omicron的突變不太可能不被發現；又或者，若抗體仍不足以預防感染，T細胞也能在患者嚴重不適前及時介入，把疾病控制住。

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