外媒爆國軍遭滲透「總統特勤單位也淪陷」　邱國正：無涉及機密

▲國防部長邱國正受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《路透》（Reuters）日前發佈調查報導《T-Day：台灣戰役》（T-DAY: The Battle for Taiwan），揭露台灣正苦於中國間諜持續滲透，甚至連總統蔡英文的維安細節也受到滲透。對此，外交部長邱國正22日在立法院備詢前受訪說，該案並未涉及機密，目前國軍採取主動、被動兩措施防範滲透，一是利用教育強化官兵保密防諜意識，二是有狀況就立刻啟動反情報機制。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正等相關單位官員，針對「面對中共軍力提升我國戰備因應作為以及潛艦國造執行進程檢討」進行專案報告。

邱國正今天上午受訪說，對於防範共諜滲透國軍採主動、被動兩防範措施，其一是透過自我防衛保密防諜，國軍利用很多宣教、教育的機會，強化官兵意識，其二則是當狀況發生時，反情報機制就要動起來，基本上，官兵都有很好的習慣，當他覺得不太對的時候，都會做反應，而一但有反應，就會啟動偵查、調查機制。

邱國正說，到目前為止，國軍防範措施都做得很周延，「我對這點是有信心的」；至於《路透》報導案例，該案已在司法審查階段，就他了解，沒有牽扯到什麼機密的問題，不過仍可將該案當成案例，強化保防教育。