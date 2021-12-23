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西安防疫混亂致封城！　陸官媒批：省會大城表現令人大失所望

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

▲西安封城。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

西安爆發疫情進入封城階段，據指出這波疫情源頭是源自本月4日搭乘飛機入境西安的一名旅客，但官方目前仍無法確定疫情傳播鏈，因此西安政府遭官媒撰文抨擊科學防控、精準防控和常態化防控上表現混亂，令人大失所望。

新華社旗下《半月談》22日下午在微博發布《拷問西安疫情，西安重鎮應急表現何以如此》一文，開頭以「混亂」2字批評西安封城，指出常住人口近1300萬人的西安在應急管理系統方面出問題，包括市內已出現隱匿性傳播，並形成一定規模的社區傳播，還有確診案例外流其他省市，包括咸陽、延安、東莞和北京，而作為一個省會城市，「西安在科學防控、精準防控和常態化防控3個方面表現並不理想。」

文中批評西安防疫疏漏外，指出更讓當地居民無法接受的是，「疫情爆發後她們所經歷的一個個魔幻情節」。文章引述一位病毒學專家表示，疫情源頭確定是本月4日的入境航班，距今已經18天，但疫調過程中哪邊出錯「根本就是一筆糊塗帳」，到現在還不清楚就是是防疫旅館、社區還是在機場時就出現疏漏。

此次封空區共90個，全市近3600所學校停課改為在家線上教課，市民更必須以每戶為一單位，每2日派一人出門採買。影響牽連甚廣，包括25日即將舉行的碩士考試，有約13.5萬考生被安排在西安參加考試，目前如何調整情況仍不明。

西安教師楊萌表示，周一（20日）凌晨接到學校通知，開始連夜通知學生停課的消息，但身為老師的她仍必須到校正常上班，但根據西安市規定，上班或出入公共場所必須出示48小時內的核酸檢測陰性報告，因此為了能順利上班，楊萌和其他人一樣連夜去自費核酸，結果沒想到週一一大早，掃碼系統竟然崩潰，導致她必須在通勤的公車、底鐵上手動登記，就連前一晚連夜做的核酸檢測，也因為系統故障，無法查到檢測結果。

文末表示，疫情之下每個防控環節都是大事，而在歷經2年的防疫經驗之下，一座規模千萬人口的省會層級都市，壓力下的應急表現竟然是如此，「難免令人大失所望」。

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