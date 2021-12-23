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西安掃碼系統大當機！　上演「魔幻情節」：上不了班也回不了家

▲▼西安排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

▲西安民眾排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

西安23日零時進入封城後，針對該市防疫的批評很快就出現，微博一篇文章指出，這次封城影響超過13.5萬名考生，更因為當地掃碼系統出現當機，導致常住人口1300萬人的西安，全市市民必須改用手寫登記的方式才能外出上班和出入公共場所，種種情況被譏為令人傻眼的「魔幻情節」。

《新華社》旗下《半月談》在微博發文引述市民學生在封城中受到的種種影響，今年即將參加研究生考試的學生貝拉表示，西安疫情讓她不知所措，因為是來自山西其他城市的考生，考場在西安西京大學，「要麼放棄考試，一年努力打了水漂；要麼冒著感染風險去西安，返鄉還需要自行承擔隔離費用等一切後果。」

也有西安當地網友在微博指出，21日在西安航天星河公園做核酸檢測，寒風中排隊5個小時直到天黑，結果現場幾百人竟然被告知，因核酸系統崩潰無法完成檢測；另有核酸採集點因為系統崩潰，通知已經採集的樣本作廢，需要重新採集。

除此之外，就連西安的健康碼系統「一碼通」也發生故障，公車和地鐵都無法顯示綠碼和核酸檢測報告，市民全得排隊手動登記身分，部分人選擇乾脆徒步走到公司，卻發現沒有一碼通也無法掃碼進大樓，只好再徒步回家，又進不了小區，變成有班沒得上、有家歸不得的窘況。

另一位被迫滯留在西安北站的網友也分享自己被當地政府政策搞得一團亂的經歷，「排隊1小時核酸，12小時後出結果，買動車票後再用1小時去高鐵站排隊1小時，被通知需要開街道辦事處證明，於是退票；坐車1小時去街道辦排隊半小時，街道辦的人說，低風險區不需要證明，拿著24小時內核酸即可；錄音後，再花1小時返回高鐵站，高鐵站人員表示必須有證明；又返回街道辦，核酸已超時，又去排核酸；12小時後拿到證明去街道辦，街道辦讓去社區開證明，去了社區先寫承諾書，寫好後蓋章，再去街道辦蓋章開證明；到了街道辦，工作人員表示領導正在協商，等著等著，核酸報告又超時了...。」

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