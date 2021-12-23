西安緊急封城　醫喊「別聽他們說什麼」！關鍵數據曝

▲西安宣布封城，民眾搶買物資。（圖／翻攝「西安人文攝影」微博）

記者陳俊宏／綜合報導

受到新冠疫情影響，大陸陝西省西安市緊急宣布，今天（23日）凌晨0時起封城，引發熱議。對此，ICU醫師陳志金表示，「別聽他們說了什麼…他們說：陝西西安市有52例。」有網友說，「會封城絕非數字上說的。」

綜合陸媒報導，大陸21日新增77例確診病例，陝西有53例，其中西安市就占52例。西安市官方宣布，全市社區進行封閉式管理，3574所學校改為線上教學、長途客運班線暫停營運、計程車等不得出市、進入中高風險地區。

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▲▼西安民眾排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）



西安全市約90個社區踩封閉式管理，僅生活必須場所能營業，並且限定每戶只能每隔2天由1人外出採買，若要離開西安的民眾，必須持有48小時核酸檢測陰性證明。消息一出，居民深夜紛紛趕在封鎖前湧入超市採買，排隊人潮透露出封城的緊繃。

對此，陳志金在臉書說，「別聽他們說了什麼，要看他們做了什麼。兩年前，我們是這樣守住的。他們說：陝西西安市有52例，他們做：西安封城，1300萬居民必須留在家，每戶每2天只能1人外出採買。」對此，許多網友留言，「應該不只52例」、「會封城絕非數字上說的。」

▲▼西安宣布封城。（圖／CFP）

