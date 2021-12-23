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西安大媽拒配合防疫嗆：我美國待7年！　優越感爆棚陸網氣炸

▲▼西安大媽拒配合防疫嗆：我美國待7年！　優越感爆棚陸網炸鍋。（圖／翻攝微博）

▲姜女認為自己遭不公平對待，大聲和保安互嗆。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

西安COVID-19疫情進入社區傳播，官方宣布23日零時起封城，但21日晚間卻傳出一名女子拒絕掃碼不配合防疫，和大樓保安發生爭執，甚至撂話「我在美國待7年了」。影片在微博引起風波，網友紛紛留言，「也不知道哪來的高人一等的優越感」、「丟人現眼，讓她回美國去。」

陸媒22日晚間報導指出，西安54歲姜姓女子21日晚間返家，卻在社區門口和值守的保安人員發生爭執，原因是她不願意先掃碼配合防疫再進入社區。姜女和保安當場互相大小聲，姜女大聲嗆保安「聽我說完，你不要張牙舞爪，你不要拿疫情那個事情來搞我，我不聽」；保安則怒回防疫是「天大的事」，要姜女不要妨礙別人工作。

姜女接著嗆，「我不是平民百姓，我美國待7年了」；保安反擊要她回美國去，「別到中國來」。事後姜女被以擾亂公共秩序，遭西安碑林分局依法處行政拘留10日。

▲▼西安大媽拒配合防疫嗆：我美國待7年！　優越感爆棚陸網炸鍋。（圖／翻攝微博）

▲因保安輕易放行前一位住戶，姜女氣憤遭不公平對待。（圖／翻攝微博）

影片很快在微博上廣傳，網友紛紛留言，「就很無語好嗎？這裡是中國又不是美國，直接讓她回美國待去吧」、「10日後記得遣返出境，中國不歡迎二鬼子」、「也不知道哪來的高人一等的優越感」。

其中一名博主更嗆，「本來還是個人，去美國待了7年回來就不是了。」不過這番話一出，還是有其他較理性的網友表示不應該以偏概全，因為影片並未完整解釋姜女和保安衝突的起始點，原因是排在姜女前面的一個人，疑似在保安默許下不用掃碼就直接進社區，保安堅持卻姜女掃碼，才會導致爭議，「只是因為前面有人臉熟就放行，疫情期間不應該一一篩查嗎？臉熟就可以了？誰給的權利，她可能一開始也只是提醒，為什麼前面人不查而已。」

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