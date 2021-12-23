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立刻揪同事開喝了！超商即起連3天「美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK CAFÉ。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK即起連3天咖啡買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今天揪同事一起喝！OK mart在今（23）日、明（24）日限時2天於門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」優惠，聖誕節更加碼優惠多喝1天，等於連3天有咖啡小確幸喝到爽；而全家則從即日起於APP隨買跨店取推出快閃5折起優惠商品，像是有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵限量買1送1等，通通要把握。

OK mart「好友分享日」連2天登場，今（23）日、明（24）日於全門市推出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠，再加碼於聖誕節（12月25日）當天喝「大杯莊園級美式、拿鐵現同品項買2送2」，連3天讓咖啡控喝得開心。

▲▼全家APP改版優惠一次看。（圖／業者提供）

▲全家慶APP改版推出最新限定優惠。

另，全家也為慶祝APP正式大改版，並導入「全+1商城」，即日起至2022年1月11日特意推出限定優惠，期間凡於「隨買跨店取」、「隨買預約取」、「兌點趣」、「全+1商城」4大平台消費還送50元酷碰券乙張，每位會員限領3次，加碼抽光陽Ionex電動機車；而隨買跨店取每日10點則推出快閃5折起優惠商品，有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵限量買1送1，以及氣泡水系列、瓶裝茶系列也買1送1，總共有近70項優惠最高下殺5折等搶。

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