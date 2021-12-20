快衝！超商最新「韓式海苔飯卷」來了　辣醬鯷魚、泡菜燒肉一次吃

▲超商開吃韓式海苔飯卷。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐吃膩三角飯糰、麵包了嗎？近日就有超商找來知名韓式料理專門店推出罪惡「海苔飯捲」，且是由韓國主廚親自調味，一次就有2口味選擇，首推「辣醬鯷魚飯卷」，微辣又帶有甜味的鯷魚搭配餡料包進海苔當中，讓人忍不住一口接一口，即日起就能吃到。另，7-11近日也找來知名早餐店推出「總匯里肌吐司」等吃。

▲首推口感微辣又帶甜的辣醬鯷魚飯卷。

全家找來「韓虎嘯」合作推出2款韓式海苔飯捲，特意選用韓國直輸的芝麻油、辣椒醬，再交由韓國主廚親自調味，一定要吃韓國特色小菜入捲的「辣醬鯷魚飯卷」，辣醬鯷魚口感辛辣又帶有一絲甜，搭配經典餡料，每一口都好吃，還有「泡菜燒肉飯卷」，鹹甜泡菜燒肉包進海苔當中，同樣結合飯捲經典餡料打造道地韓式口味，通通要吃到。

▲7-11近日開賣扶旺號總匯里肌吐司。

另，7-11近日也找來知名早午餐店「扶旺號」合作推出最新「總匯里肌吐司」，選用醬燒里肌肉搭配石安牧場蛋，1份就能吃到滿滿肉、蛋和蔬菜，無論早餐或下午茶都可以開心吃，首波限定只在台北地區近800間門市販售。

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