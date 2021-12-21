銅板咖啡升級！「OK CAFÉ莊園拿鐵2.0」來了　帶巧克力尾韻要搶喝

▲OK CAFÉ拿鐵再升級。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

平價咖啡又升級了！看準台人1年可以喝掉6億杯外帶咖啡商機，OK mart今年再度找來華人首位拿到巴西ACS認證咖啡師推出「2.0莊園拿鐵」，特意打造專屬拿鐵豆，採中深度烘焙讓其擁有醇厚、紮實口感，讓入口的每一口咖啡都帶有核果、奶油香，再竄出黑巧克力回甘苦感，整體風味層次再進化。

▲升級莊園拿鐵帶有巧克力尾韻。

OK mart「2.0升級版莊園拿鐵」開喝，除了將原先的「巴西莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆」改為「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，還加進瓜地馬拉、哥倫比亞、印度等產區咖啡豆結合牛奶，打造豐富口感，第一口先是感受到核果香，接著是奶香，再來有黑巧克力般的回甘尾韻，和諧口感就是要讓民眾在超商用銅板價也能喝到品質很好的咖啡。

業者透露，今年特意將工程師、咖啡師一同帶到門市調整咖啡品質，先是由工程師進行機台調整、標準檢測，再交由咖啡師品評，全台共800多間門市已完成調整，就為保持同一品質，讓咖啡不會因為不同門市而有不同風味；至於咖啡部分，美式、拿鐵皆有不同配方，並歷經近千位民眾搶飲，滿意度高達8成。

▲全家近日推芋見圓圓醇奶。（圖／業者提供）

另，繼去年的芝麻飲搭配包餡芝麻小湯圓後，全家近日則再度推出全新甜湯系列「芋見圓圓醇奶」，嚴選最綿密大甲、甲仙芋頭蒸熟後打成泥狀，結合斯里蘭卡椰漿、熱牛奶，再放進台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜做成的Q彈3色地瓜圓，整杯料多又實在，超濃芋香更是直接搶攻芋頭控的胃，現在全門市都喝得到。

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