衝！超罪惡「17.6盎司大牛堡」限時2周吃　夾4層火烤牛排、炸培根

▲聖誕限定「大牛堡」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為了迎接浪漫聖誕節，人氣速食品牌「漢堡王」強勢推出超狂「大牛堡」，選用濃郁美式起司醬包夾厚厚4層火烤牛肉排，搭配香炸培根、起司片，每一口都罪惡爆表，且光是牛肉排就重達17.6盎司，肉肉控肯定要吃，即日起至2022年1月3日限時2周登場；而拿坡里則將人氣「重量級腿排桶」搬出來，炸雞、漢堡通通一次滿足。

▲17.6盎司牛肉堡限定2周開吃。

漢堡王最新「勁濃起士超級重磅」重磅當場，酥脆漢堡裡頭層層堆疊重達17.6盎司的4層澳洲火烤牛肉排，再加上4層美式起司、4片香炸培根，中間則穿插濃郁美式起司醬搭配洋蔥等生菜，大口咬下立刻蹦出濃郁滋味，讓人一口接一口，即日起至2022年1月3日限時2周開吃，限門市、自助點餐機及官網預訂購買，提醒竹科台積P1、南科台積、兒園、美光店不販售。

▲拿坡里「重量級腿排桶」回歸下殺78折。

另，拿坡里近日則將超夯「重量級腿排桶」搬出來，桶內裝了炸雞控最愛部分「雞腿排」，一口氣就放進滿滿12塊，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓人口水直流，且至2022年1月16日前整桶下殺78折，每塊只要15.5元就能吃到，絕對要把握機會揪團吃。

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