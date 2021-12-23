才8個月大！　說出的第一句話竟是：「好耶兄弟」

▲國外一個8個月大的嬰兒，說的第一句話竟是：「好耶，兄弟」。（圖／翻攝自TikTok／carmenbish0）

實習記者丁玟華／綜合報導

牙牙學語的小孩，通常第一句話都會是簡單的詞彙，比如「爸爸」、「媽媽」或「狗狗」，國外最近有一部影片在網路上爆紅，一個8個月大的小孩，說出的第一句話竟然是：「好耶，兄弟」。

英國22歲新手媽媽碧胥（Carmen Bish）表示，當時與丈夫在一起看著兒子自言自語，順手想把這可愛的畫面拍下來，卻意外錄下兒子開口講的第一句話。一開始，他們都沒注意到，直到給他們父母看時才發現，所以又重播了一次，「好耶，兄弟（alright bruv）」，逗得他們哈哈大笑。

碧胥上月將兒子說話的影片PO在《TikTok》上，吸引大批網友觀看，隔2天累積了5萬觀看次數，至今更累積超過210萬次。

網友們紛紛留言覺得很有趣，「我的天，好標準」、「不久後開始喝啤酒」，不過有人認為或許是大人的過度理解，「可能只是碰巧，大人常常理解成他們想的樣子」。