公公愛擺臭臉給媳婦看！　2年後卻爬上床「搞大她肚子」

▲公公一開始超討厭媳婦，後來竟「日久生情」。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

許多人在初見面時，或許留給人的印象並不好，但經過朝夕相處後可能「日久生情」。英國16歲男子蕭恩（Shaun）和20歲女友克萊兒（Clare）因懷孕而結婚，婚後公公幾乎不怎麼善待媳婦，孰料，之後克萊兒卻讓整個家庭破裂，甚至懷上了公公的孩子。

根據Mirror報導，蕭恩在16歲那年，將懷孕的克萊兒介紹給父母認識，父親崔弗（Trevor）似乎不太滿意克萊兒，幾乎不怎麼與克萊兒講話。但母親尼古拉·亞當斯（Nicola Adams）卻相當喜歡克萊兒，她表示，「我一直有一個夢想，就是組成一個熱鬧的家庭，所以當兒媳婦出現時，我很自豪也很開心」，甚至在克萊兒分娩時陪伴她，也時常幫忙照顧孫子女們，「我記得克萊兒來到我們家的第一天，崔佛根本沒跟她講過任何一句話，甚至面無表情。」

不過，自從克萊兒住進他們家後，家庭關係變得異常緊張，婆婆亞當斯與公公崔佛2人總是為了媳婦爭吵，最後在孫子18個月的時，崔弗要求離婚，讓亞當斯非常錯愕。與此同時，蕭恩與克萊兒的婚姻也同樣出現危機，最後克萊兒提出離婚要求，使得母子倆雙雙失去另一半。

但令人傻眼的是，某日亞當斯透過鄰居得知，自己的前夫崔弗已經有了新歡，對象竟是兒子的前妻克萊兒，她不敢相信的打電話向崔佛確認，「他居然向我大方坦承已經和克萊兒同居，甚至懷孕了，實在是太荒謬了，我不敢相信，他居然為了20幾歲的女子跟我離婚！」原來他們離婚不久，克萊兒便產下公公的孩子。