懷已婚男的小孩！小三傻喊「他尊重我決定」　網曝吃官司超慘下場

▲懷了已婚男的小孩該生嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

懷孕本是一樁喜事，但當孩子的爸是有婦之夫呢？一名女子苦訴，近期發現自己懷有身孕，起初覺得很開心驚喜，但一想到現實面又立刻跌落谷底，因為男友其實已經結婚，孩子生下來只能自己照顧，對方頂多金錢支持，「拿掉寶寶呢，我非常不捨這個小生命，我到底該怎麼辦？」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，她很喜歡小孩，不久前發現自己懷孕非常驚喜，「但是顧慮到孩子父親問題我又卻步」，因為男友其實已經結婚有家庭，自己是個小三，男友也坦言不願意離婚，這個孩子生下來必須原PO獨自照顧，教育、陪伴成長、把屎把尿等都原PO一手包辦，男友只能負責金錢開銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，雖然男友尊重她決定，不過孩子的成長過程中少了父親的陪伴，她也沒有隊友一起照顧，很怕一人帶小孩會應付不來，更無法給孩子最好的環境，「我懷了有婦之夫的小孩，我生下是對的？錯的？」

▲已婚男友聲稱會負責小孩的開銷。（圖／翻攝自匿名公社）



底下留言幾乎建議原PO不要生，畢竟男方還存在婚姻關係，長遠來看有很多爭議，「不正當關係還是要結束，你生小孩給他老婆機會告你喔？」「小孩直接成為妨礙家庭跟侵害配偶權的直接證據」、「養小孩沒那麼簡單，以後會遇到各種狀況，而且被對方老婆發現，小孩是最有力的證據，你想跑都跑不掉」、「他給錢，哪天不給了呢？就帶著小孩去他家胡鬧嗎？」