「你淪為我的性奴」自認小三還傳露點照　正宮見極樂對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

高雄人夫阿強（化名）偷吃女子小美（化名），兩人多次互傳露點照片，還有「你已經淪為我的性奴了」等鹹濕對話。阿強的妻子去年8月間意外發現這段婚外情，小美甚至還承認自己就是小三，讓她氣到提告求償50萬元，最終獲判賠償20萬元。

▲小美自曝是小三，挨告後反控是遭人夫欺騙。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

阿強的妻子在判決書中提到，丈夫經常不在家，2020年8月無意間發現丈夫與小美對話頻繁，甚至多次互傳露點照片，還有女方自認是小三的對話，包括「你已經淪為我的性奴了」、「孩子是我拿掉的、你也不會有罪惡」、「我介入婚姻，我是失敗者」、「我是第三者」、「你老婆憑什麼一直利用小來要綁住你、我就沒有小孩嗎」、「我如果容得了她們，我還需要你離婚」等等，讓她大受打擊，痛苦不堪，這才決定對小三提告求償50萬元。

對此，小美出庭時否認上述對話是她與阿強的，並辯稱就算真的是她發的訊息，那也是因為遭到阿強欺騙所致，主觀上她沒有侵害正宮權利的故意或過失，當然不用負賠償責任。

不過，橋頭地院岡山簡易庭勘驗對話內容，認為兩人互動親密，光從對話中就可以看出曾發生性行為等親密關係，女方還傳送「今天我XXX為你所做任何一切都心甘情願，我委屈自己保全你，我做到了」等訊息，最終不採信小美的說詞，判她應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。